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futebol

Waguininho comemora grande fase no Coritiba na Série B do Brasileirão

Atacante é uma das esperanças de gol da equipe em 2021...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 19:48
Crédito: Divulgação / Coritiba
Um dos principais nomes do Coritiba este ano, o atacante Waguininho comemorou o ótimo momento que vive no clube paranaense na disputa do Brasileirão da Série B. Segundo o jogador, tudo que tem acontecido com ele é consequência de um trabalho forte que tem feito este ano.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B-2021 clicando aqui
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- Estou vivendo meu melhor momento com a camisa do clube. Só tenho a agradecer ao clube, aos jogadores e à comissão técnica. Tudo tem acontecido com muita naturalidade. Espero manter essa média nos próximos jogos para ajudar a equipe - declarou.Segundo o atleta, o Coxa tem tudo para continuar firme na briga pelo acesso.
- O acesso é o objetivo de todos aqui. Não podemos pensar diferente disso. O grupo está muito focado, mas com os pés no chão sempre - concluiu.
O Coritiba volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30, quando recebe o Botafogo, pela 21ª rodada do Brasileirão da Série B. Atualmente, o Coxa ocupa a liderança na tabela de classificação com 39 pontos.

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