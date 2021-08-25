Waguininho comemora grande fase no Coritiba na Série B do Brasileirão

Crédito: Divulgação / Coritiba

Um dos principais nomes do Coritiba este ano, o atacante Waguininho comemorou o ótimo momento que vive no clube paranaense na disputa do Brasileirão da Série B. Segundo o jogador, tudo que tem acontecido com ele é consequência de um trabalho forte que tem feito este ano.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B-2021 clicando aqui

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- Estou vivendo meu melhor momento com a camisa do clube. Só tenho a agradecer ao clube, aos jogadores e à comissão técnica. Tudo tem acontecido com muita naturalidade. Espero manter essa média nos próximos jogos para ajudar a equipe - declarou.Segundo o atleta, o Coxa tem tudo para continuar firme na briga pelo acesso.

- O acesso é o objetivo de todos aqui. Não podemos pensar diferente disso. O grupo está muito focado, mas com os pés no chão sempre - concluiu.