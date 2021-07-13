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futebol

Wagner Leonardo aparece no BID e está livre para reestrear pelo Santos

Contrato do jogador foi registrado na CBF nesta terça e ele já fica à disposição para o jogo do próximo domingo diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 19:23
Crédito: Ivan Storti/ SantosFC
O zagueiro Wagner Leonardo apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e está livre para reestrear pelo Santos. O jogador voltou de empréstimo junto ao Náutico de forma antecipada em razão da saída de Luan Peres para o Olympique-FRA.O zagueiro, de 21 anos, apesar de regularizado, não estará à disposição para o jogo contra o Independiente, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. O jogador não apareceu no BID em tempo da inscrição do Santos na Sul-Americana. Os defensores nessa fase da competição serão: Luiz Felipe, Derick, Gustavo Moreira, Danilo Boza, Robson Reis, Kaiky, Alex e João Cubas.
“Apesar do pouco tempo que passei fora, sei que estou retornando um pouco mais experiente. Estava ajudando o Santos improvisado na lateral-esquerda antes de sair. E onde me colocarem eu vou ajudar sempre. Porém, todo jogador tem sua preferência, e a minha é atuar na zaga. Surgiu a oportunidade de ir para o Náutico atuar como zagueiro e não pensei duas vezes em ir. Agora estou de volta à disposição para jogar em qualquer lugar, mas prefiro atuar como zagueiro mesmo”, ressaltou.Já para o confronto contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (18), pela 12ª rodada do Brasileirão, e na Copa do Brasil, contra a Juazeirense, no dia 28 de julho, o Menino da Vila está livre para atuar.

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