Flamengo se posiciona sobre interesse do Palmeiras em Pedro

O Flamengo não tem a intenção de negociar o atacante Pedro Crédito: Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Palmeiras demonstrou interesse em Pedro e procurou o Flamengo, mas a posição do clube da Gávea é de não abrir negociação com o rival paulista. O vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, falou sobre a situação do atacante ao "UOL", e garantiu que não há qualquer tipo de insatisfação do atleta, que vem atuando sob o comando de Paulo Sousa e é o vice-artilheiro do time nesta temporada.

"O Flamengo não pode falar em cima de suposições. Não recebemos oferta do Palmeiras, não teve nada, zero (…) O Pedro joga em um clube imenso, ganha bem e em dia, e tem à disposição uma estrutura de trabalho de primeiro mundo. Ele não está triste, não", afirmou Braz, o VP de futebol do Flamengo.

No Flamengo desde 2020, o atacante Pedro é bem avaliado internamente e conta com ótimos números, mas jamais se firmou como titular da equipe - seja com Jorge Jesus, Dome Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Em 2022, sob o comando de Paulo Sousa, o centroavante tem ganhado mais minutos ao lado de Gabi, e já marcou três gols em cinco jogos, sendo quatro como titular.