Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado

Flamengo se posiciona sobre interesse do Palmeiras em Pedro

Marcos Braz, vice-presidente de futebol, falou sobre a situação do atacante, o qual o Flamengo não tem interesse em negociar com o rival paulista

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 15:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 15:36
Flamengo
O Flamengo não tem a intenção de negociar o atacante Pedro Crédito: Foto: Alexandre Vidal / Flamengo
O Palmeiras demonstrou interesse em Pedro e procurou o Flamengo, mas a posição do clube da Gávea é de não abrir negociação com o rival paulista. O vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, falou sobre a situação do atacante ao "UOL", e garantiu que não há qualquer tipo de insatisfação do atleta, que vem atuando sob o comando de Paulo Sousa e é o vice-artilheiro do time nesta temporada.
"O Flamengo não pode falar em cima de suposições. Não recebemos oferta do Palmeiras, não teve nada, zero (…) O Pedro joga em um clube imenso, ganha bem e em dia, e tem à disposição uma estrutura de trabalho de primeiro mundo. Ele não está triste, não",  afirmou Braz, o VP de futebol do Flamengo.
No Flamengo desde 2020, o atacante Pedro é bem avaliado internamente e conta com ótimos números, mas jamais se firmou como titular da equipe - seja com Jorge Jesus, Dome Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Em 2022, sob o comando de Paulo Sousa, o centroavante tem ganhado mais minutos ao lado de Gabi, e já marcou três gols em cinco jogos, sendo quatro como titular.
Após atuar por empréstimo em 2020, Pedro foi comprado pelo Flamengo, em janeiro de 2021. O clube pagou R$ 102 milhões à Fiorentina, da Itália, pelos direitos econômicos do atacante, que assinou contrato até dezembro de 2025. Em 105 jogos pelo Rubro-Negro, são 44 gols e 10 assistências do camisa 21.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados