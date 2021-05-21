VP do Flamengo critica Prefeitura do Rio e cita público na final da Liberta: 'Mesma cidade, estádio e autoridades'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A decisão da Secretaria Municipal de Saúde de vetar a presença de convidados na final do Carioca não foi bem recebida internamente pelo Flamengo. Nesta sexta-feira, o vice de relações externas do clube, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, usou as redes sociais para criticar a postura da Prefeitura em relação ao caso.

+ Briga por público, provocações e mais: veja 10 capítulos recentes quentes da rivalidade entre Flamengo e FluminenseO dirigente faz, inclusive, uma comparação com a final da Libertadores 2020, em que Palmeiras e Santos se enfrentaram no Maracanã e contaram com a presença de milhares de convidados.

- Público com poucas restrições liberado para qualquer atividade no RJ. A Prefeitura concordou com times paulistas jogarem aqui com público de 7,000 “convidados” (final da Libertadores). Fla x Flu não pode nem convidados. Mesma cidade, estádio e autoridades. Fique em casa, torcedor carioca - postou BAP, no Twitter.

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No primeiro jogo da final do Carioca, mesmo com a presença do público proibida pelo Decreto Rio Nº 48425, a Ferj levou cerca de 150 convidados ao Maracanã. Os torcedores, inclusive, se envolveram em um tumulto ao término da partida e a confusão precisou da intervenção dos agentes de segurança.