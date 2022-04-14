VP do Flamengo alfineta após erro de arbitragem a favor do Atlético-MG na Libertadores: 'Começou o ano'

O gol marcado por Ademir em posição de impedimento, que garantiu ao Atlético-MG o empate em 1 a 1 com o América-MG, em clássico pela Copa Libertadores nesta quarta, não passou despercebido pela direção do Flamengo. Vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee publicou uma imagem mostrando a posição irregular do atacante do Galo em seu perfil nas redes sociais, complementando com a seguinte mensagem: "Começou o ano..." Flamengo chega a 17 saídas de jogadores em 2022; veja a lista completa!As "farpas" trocadas pelas atuais diretorias de Flamengo e Atlético-MG não são novidades. Foi assim ao longo do Campeonato Brasileiro de 2021 e também nos dias que antecederam a Supercopa do Brasil de 2022, realizada em Cuiabá.