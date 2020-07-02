VP do Botafogo garante estrutura 'melhor do que as que estão no ar' para transmitir jogos

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR

Por problemas envolvendo a FLATV, a Rede Globo quebrou o contrato de transmissão do Campeonato Carioca de 2020 com os clubes. Desta forma, o Botafogo, teoricamente - assim como todas as outras equipes da competição -, possui condição para realizar as transmissões das próprias partidas.

O Botafogo, classificado para as semifinais da Taça Rio, garante ter estrutura suficiente para transmitir uma partida para o seu torcedor. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Emílio Adam, vice-presidente de comunicação do Glorioso, afirmou que a condição do Alvinegro é mais que suficiente para tal, mas que, internamente, o clube ainda toma cuidados jurídicos.

- A BotafogoTV (canal do clube no YouTube) pode criar uma estrutura melhor do que as que estão no ar por aí. Temos total condição sim de fazer, desde que a gente tenha o respaldo jurídico. É importante, nosso camisa 10 é o jurídico. Com relação à estrutura, podemos montar algo melhor do que as estão por aí, pode ter certeza. Mas tudo com respaldo. Se o Botafogo tiver meio porcento de chance de ter problemas com a transmissão, a BotafogoTV não fará nada - afirmou