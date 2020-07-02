Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VP do Botafogo garante estrutura 'melhor do que as que estão no ar' para transmitir jogos
futebol

VP do Botafogo garante estrutura 'melhor do que as que estão no ar' para transmitir jogos

Em entrevista ao LANCE!, Emílio Adam, vice-presidente de comunicação do clube, afirmou que a BotafogoTV pretende transmitir partidas, mas aguarda segurança jurídica para tal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 16:56

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:56

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR
Por problemas envolvendo a FLATV, a Rede Globo quebrou o contrato de transmissão do Campeonato Carioca de 2020 com os clubes. Desta forma, o Botafogo, teoricamente - assim como todas as outras equipes da competição -, possui condição para realizar as transmissões das próprias partidas.
O Botafogo, classificado para as semifinais da Taça Rio, garante ter estrutura suficiente para transmitir uma partida para o seu torcedor. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Emílio Adam, vice-presidente de comunicação do Glorioso, afirmou que a condição do Alvinegro é mais que suficiente para tal, mas que, internamente, o clube ainda toma cuidados jurídicos.
- A BotafogoTV (canal do clube no YouTube) pode criar uma estrutura melhor do que as que estão no ar por aí. Temos total condição sim de fazer, desde que a gente tenha o respaldo jurídico. É importante, nosso camisa 10 é o jurídico. Com relação à estrutura, podemos montar algo melhor do que as estão por aí, pode ter certeza. Mas tudo com respaldo. Se o Botafogo tiver meio porcento de chance de ter problemas com a transmissão, a BotafogoTV não fará nada - afirmou
O Botafogo tem interesse em realizar uma transmissão por meio do streaming para impulsionar o canal do YouTube. Na apresentação de Keisuke Honda, em abril, uma partida da equipe sub-17 foi transmitida na plataforma. O clube, agora, cuida das questões jurídicas para evitar possíveis problemas futuros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados