VP do Botafogo fica na bronca com a arbitragem após erros e destaca: 'Podem derrubar um árduo trabalho

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O vice-presidente do Botafogo está na bronca com a arbitragem. Mesmo com a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, no Nilton Santos, neste domingo, três erros contra a arbitragem marcaram o jogo válido pela 18ª rodada da Série B. Pelas redes sociais, Vinicius Assumpção chamou a atenção da CBF sobre os três lances polêmicos e destacou que eles (os erros) podem "derrubar um árduo trabalho".

> ATUAÇÕES: Carli faz o gol da vitória do Botafogo e fica com a melhor nota - Será o Benedito, CBF? Todo jogo! Num campeonato tão disputado esses erros podem derrubar um árduo trabalho que vem sendo realizado por todo o clube. Só queremos isenção - criticou. > Veja a tabela da Série B

ENTENDA O QUE ACONTECEU

Logo aos dois minutos do segundo tempo, Chay cobrou escanteio, e Pedro Castro foi puxado por Oliveira dentro da área. No entanto, o árbitro deixou o lance seguir.

Quatro minutos depois, Diego Gonçalves foi lançado em profundidade e ficaria cara a cara com o goleiro Matheus Nogueira, mas foi derrubado por Arthur, que era o último homem. Mesmo sendo um lance para expulsão, o zagueiro do Xavante ficou só com o amarelo. Inclusive, na cobrança de falta, Hugo quase fez o segundo gol do Alvinegro.