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VP do Botafogo fica na bronca com a arbitragem após erros e destaca: 'Podem derrubar um árduo trabalho

Pelas redes sociais, Vinícius Assumpção criticou os três erros da arbitragem contra o Botafogo; lances ocorreram num intervalo de mais ou menos dez minutos na etapa final...
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Publicado em 

15 ago 2021 às 22:13

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 22:13

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O vice-presidente do Botafogo está na bronca com a arbitragem. Mesmo com a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, no Nilton Santos, neste domingo, três erros contra a arbitragem marcaram o jogo válido pela 18ª rodada da Série B. Pelas redes sociais, Vinicius Assumpção chamou a atenção da CBF sobre os três lances polêmicos e destacou que eles (os erros) podem "derrubar um árduo trabalho".
> ATUAÇÕES: Carli faz o gol da vitória do Botafogo e fica com a melhor nota - Será o Benedito, CBF? Todo jogo! Num campeonato tão disputado esses erros podem derrubar um árduo trabalho que vem sendo realizado por todo o clube. Só queremos isenção - criticou. > Veja a tabela da Série B
ENTENDA O QUE ACONTECEU
Logo aos dois minutos do segundo tempo, Chay cobrou escanteio, e Pedro Castro foi puxado por Oliveira dentro da área. No entanto, o árbitro deixou o lance seguir.
Quatro minutos depois, Diego Gonçalves foi lançado em profundidade e ficaria cara a cara com o goleiro Matheus Nogueira, mas foi derrubado por Arthur, que era o último homem. Mesmo sendo um lance para expulsão, o zagueiro do Xavante ficou só com o amarelo. Inclusive, na cobrança de falta, Hugo quase fez o segundo gol do Alvinegro.
Aos 12 minutos, depois de cruzamento na área, a bola bateu na mão de Leandro Camilo. Os jogadores reclamaram de pênalti, mas o lance seguiu. Foi o terceiro erro contra o Botafogo num intervalo de apenas dez minutos.

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