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VP comemora aprovação da Botafogo S/A: 'Mais um passo rumo à transformação'

Ao LANCE!, Vinícius Assumpção vibrou com a autorização para que o projeto possa ter contato com possíveis investidores; saiba os próximos passos...
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Publicado em 

28 mai 2021 às 13:36

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 13:36

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Os conselheiros do Botafogo autorizaram que o Alvinegro desse continuidade na ideia de se tornar um clube-empresa. Na última quinta-feira, os envolvidos, por ampla maioria, aprovaram que o projeto pudesse, de fato, conversar com possíveis investidores.
A reunião, que durou mais de quatro horas, teve a participação de mais de 25 conselheiros, que pediram a palavra para expressar opiniões e dúvidas sobre o projeto. Membros da diretoria estiveram presentes para auxiliar e mostrar números e a apresentação.
Vinícius Assumpção, vice-presidente do Glorioso, viu a reunião de forma positiva. Para o dirigente, é mais um passo rumo a uma mudança no clube de General Severiano.
– A reunião foi longa, mas democrática onde todos (os envolvidos) puderam se expressar. É o início de um processo! Mais um passo rumo à transformação do Botafogo - comentou em rápido contato com o LANCE!.PRÓXIMOS PASSOS​Com a aprovação dos conselheiros, o Botafogo agora depende da aprovação dos sócios-proprietários para a continuidade do projeto, o que está previsto no Estatuto do clube. Assim como ocorreu no Conselho Deliberativo, a tendência é que a maioria dos votos seja favorável.
Depois disso, Gustavo Magalhães, líder do projeto da S/A, está liberado para abrir negociações concretas e formais com possíveis investidores interessados na profissionalização do departamento de futebol do Alvinegro.
Com o dinheiro mínimo aportado e o(s) investidor(es) em curso, novas votações: o Conselho Deliberativo e os sócios-proprietários - nesta ordem - serão convocados mais uma vez para aprovar ou não os valores envolvidos no negócio e, assim, dar mais um passo para concretizar a S/A.

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