VP comemora aprovação da Botafogo S/A: 'Mais um passo rumo à transformação'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Os conselheiros do Botafogo autorizaram que o Alvinegro desse continuidade na ideia de se tornar um clube-empresa. Na última quinta-feira, os envolvidos, por ampla maioria, aprovaram que o projeto pudesse, de fato, conversar com possíveis investidores.

A reunião, que durou mais de quatro horas, teve a participação de mais de 25 conselheiros, que pediram a palavra para expressar opiniões e dúvidas sobre o projeto. Membros da diretoria estiveram presentes para auxiliar e mostrar números e a apresentação.

Vinícius Assumpção, vice-presidente do Glorioso, viu a reunião de forma positiva. Para o dirigente, é mais um passo rumo a uma mudança no clube de General Severiano.

– A reunião foi longa, mas democrática onde todos (os envolvidos) puderam se expressar. É o início de um processo! Mais um passo rumo à transformação do Botafogo - comentou em rápido contato com o LANCE!.PRÓXIMOS PASSOS​Com a aprovação dos conselheiros, o Botafogo agora depende da aprovação dos sócios-proprietários para a continuidade do projeto, o que está previsto no Estatuto do clube. Assim como ocorreu no Conselho Deliberativo, a tendência é que a maioria dos votos seja favorável.

Depois disso, Gustavo Magalhães, líder do projeto da S/A, está liberado para abrir negociações concretas e formais com possíveis investidores interessados na profissionalização do departamento de futebol do Alvinegro.