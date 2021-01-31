AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Voo que trouxe Palmeiras campeão é marcado por euforia, mensagens especiais e tripulação alviverde
futebol

Voo que trouxe Palmeiras campeão é marcado por euforia, mensagens especiais e tripulação alviverde

Saudação de água pelos Bombeiros e até escadaria personalizada marcaram a viagem histórica do Palmeiras bicampeão da Copa Libertadores da América
...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2021 às 16:21
Crédito: Gol/Divulgação
A companhia aérea GOL foi a responsável por conduzir a equipe do Palmeiras para o Rio para disputar a final da Libertadores e, com a América debaixo dos braços, foi quem trouxe para casa os heróis do título. Companheiros de outras jornadas, empresa e clube fizeram dos 50 minutos de ponte aérea uma grande prévia da festa que aguardava o Verdão na Academia de Futebol.Com a tripulação formada integralmente por torcedores do Palmeiras e profissionais que já estão habituados a conduzirem voos desse elenco, a viagem teve recado segundos antes da decolagem parabenizando a equipe pela conquista da Libertadores. Na chegada, os passageiros celebrados aplaudiram a tranquila viagem que fizeram e a saudação com jatos d’água dos Bombeiros.Tranquila por parte dos profissionais da GOL, porque o clima no avião foi de absoluta festa. Com muita música, cantoria e celebração, o tempo da ponte área mal foi notado por quem estava lá. Raphael Veiga foi quem puxou a maior parte dos cânticos de arquibancada e foi prontamente acompanhado por todo o elenco.
Em solo paulista, funcionários do Aeroporto de Guarulhos esperavam na pista com bandeiras e camisas do Verdão. A tripulação parabenizou novamente os membros do Palmeiras ao saírem da aeronave. Até a condução dos ônibus, o que continha o elenco, e o que levava familiares e convidados, aconteceu pelas mãos de profissionais torcedores do Palmeiras.
Conhecido por funcionários de todas as áreas como um elenco ‘respeitoso e unido’, o Palmeiras de 2020/21 pôde festejar, em céu e em terra, que a missão pela América estava cumprida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vereador de Vitória Baiano do Salão
Câmara de Vitória protocola pedido de cassação de vereador condenado por estupro de criança
Imagem de destaque
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados