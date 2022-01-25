Volta Redonda x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

A espera acabou! O Vasco estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira. O técnico Zé Ricardo poderá contar com nove dos doze reforços, até o momento, anunciados pelo clube para a temporada 2022. Um time recheado de caras novas, com muitas mudanças em relação ao ano passado. Dos contratados, Getúlio e Matheus Barbosa não foram registrados a tempo para disputarem a primeira rodada - chegaram na data estipulada. Além deles, Vitinho sofreu uma lesão no tendão retofemoral direito, no jogo-treino diante do Audax, e não poderá entrar em campo.

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O quatro desfalque do Vasco no jogo será o jovem Matías Galarza. O jogador pertencia ao Olímpia, do Paraguai, e foi comprado pelo Vasco, mas não foi registrado antes do fim do prazo de inscrições para a rodada inaugural do Estadual.

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Do lado do Voltaço, o comandante Neto Colucci não terá nenhum desfalque para a estreia. Na temporada passada, a equipe da Cidade do Aço derrotou o Vasco por 1 a 0, na segunda rodada da Taça Guanabara. Os times se reencontram em mais uma edição do Estadual.FICHA TÉCNICAVolta Redonda x Vasco

Data e horário: 26/01/2021, às 19hLocal: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves PereiraOnde assistir: Cariocão Play e tempo real do LANCE!

VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Vinícius Dias; Iury (Júlio Amorim), Daivison, Dilsinho e Luiz Paulo; Muniz, Bruno Gallo (Tinga) e Caio Vitor (Hugo Cabral); Pedrinho, MV e João Vitor.

Desfalques: nenhum

VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Juninho, Nene; Gabriel Pec, Bruno Nazario e Raniel

Desfalques: Matheus Barbosa, Getúlio e Matías Galarza (não regularizados no tempo estipulado) e Vitinho (lesionado).