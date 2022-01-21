Volta Redonda divulga informações sobre venda de ingressos para o jogo com o Vasco pelo Carioca; Confira

O Vasco se aproxima da estreia no Campeonato Carioca 2022. O pontapé inicial acontecerá dia 26, às 19h, diante do Volta redonda, no Raulino de Oliveira. O clube da cidade do aço divulgou nesta sexta as informações sobre a venda online e física de ingressos para a partida. No momento da compra ou da retirada da gratuidade, será necessária a apresentação do cartão de vacinação com as duas doses contra a Covid-19.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

- Os ingressos para a arquibancada estão sendo vendidos a R$ 60 inteira (R$ 30 meia) e para a cadeira social a R$ 80 inteira (R$ 40) - explicou o clube, que informou que também haverá venda de ingressos em São Januário, na bilheteria da Megaloja, na próxima semana (segunda e terça-feira, de 10h às 17h).

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Confira a nota do Volta Redonda na íntegra

A diretoria do Volta Redonda divulgou nesta sexta-feira, dia 21, que iniciaram as vendas online dos ingressos para a partida entre Voltaço e Vasco da Gama, marcada para o dia 26 de janeiro, às 19h, no estádio do Raulino de Oliveira. O torcedor pode garantir a sua entrada através do site https://tickethub.com.br/detalhe/23798.

Já a venda física terá início na segunda-feira, dia 24, nas bilheterias do setor Laranja do estádio Raulino de Oliveira, de 9h às 12h e das 13h às 17h, e na unidade do bairro Aterrado da Loteria do Meia-Meia. No dia do jogo, a venda de ingressos terá início às 16h, nas bilheterias do Raulino.

Também haverá venda de ingressos em São Januário, na bilheteria da Megaloja, na segunda e terça-feira, de 10h às 17h.

Os ingressos para a arquibancada estão sendo vendidos a R$ 60 inteira (R$ 30 meia) e para a cadeira social a R$ 80 inteira (R$ 40).

Gratuidades

As gratuidades para o confronto entre Volta Redonda e Vasco serão entregues na segunda-feira, dia 24, e na terça-feira, dia 25, na bilheteria do setor Laranja do estádio Raulino de Oliveira, de 9h às 12h e de 13h às 17h.

Destacando que as gratuidades são limitadas de acordo com a lei e, por isso, caso se esgotem no primeiro dia, não haverá distribuição na terça-feira.

Protocolo de saúde

O Volta Redonda FC informa que na hora da compra dos ingressos, ou a retirada da gratuidade, será necessária a apresentação do cartão de vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Quem não tiver a comprovação das duas doses da vacina, terá que realizar um exame negativo de PCR em até 72h antes do jogo ou pesquisa de Antígeno 24h antes da partida, que deverão ser apresentados na entrada do estádio.

Reforçando que é obrigatório o uso de máscara na chegada e durante toda a partida.