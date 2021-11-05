Volta de Roni intensifica briga por vaga no meio-campo do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

De volta aos treinamentos, o volante Roni deve voltar a ficar a disposição do Corinthians no jogo contra o Fortaleza, neste sábado (6), às 17h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta tem moral com o técnico Sylvinho, tendo estado em 20 dos 31 jogos desde a chegada do treinador, sendo desses 15 como titular. Porém, no último dia 12 de setembro sofreu uma entorse ligamentar no joelho direito no empate do Timão por 1 a 1 contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O lesão tirou Roni da ativa durante nove jogos. Agora, quase dois meses depois, o atleta está liberado pelo Departamento Médico, mas retorna em uma realidade diferente do que deixou o grupo.

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Antes em baixa, o colombiano Cantillo se encaixou no esquema de Sylvinho. Como primeiro homem do meio-campo, o camisa 24 tem auxiliado nas jogadas de ligação direta e dado uma boa dinâmica ao Corinthians com a bola na parte central.

Gabriel tem voltado a ser um jogador de contensão. Antes da chegada de Giuliano e Renato Augusto, a ideia do técnico corintiano era liberar Roni e Gabriel como meias, mas agora o camisa 5 voltará a fazer a sua função de origem.

Além deles, Du Queiroz tem ganho espaço e se destacado principalmente pela versatilidade.

Com isso, a missão de Roni, em encontrar espaço no meio-campo corintiano após retornar de lesão será mais difícil do que antes, além do atleta perder a chance de ganhar ritmo ao lado dos badaladas reforços do meio do ano.