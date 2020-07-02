Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Volta de desfalques e reencontro de Fred com primeira vítima: Flu tenta deixar derrota para trás na Taça Rio
futebol

Volta de desfalques e reencontro de Fred com primeira vítima: Flu tenta deixar derrota para trás na Taça Rio

Fluminense entra em campo nesta quinta, às 17h30, pela última rodada da fase de grupos e quer assegurar primeiro lugar da chave para ter vantagem na semifinal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 09:00

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
O Fluminense sofreu uma dura derrota no retorno do Campeonato Carioca ao perder para o Volta Redonda por 3 a 0. No entanto, a ordem no clube é clara: aprender com os erros, deixar o resultado para trás e voltar a vencer. A chance da retomada será nesta quinta-feira, às 17h30, contra o Macaé, pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio. O Tricolor busca a liderança para ter a vantagem do empate na semifinal do segundo turno.
A partida será realizada o Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, e terá transmissão em tempo real do LANCE!. O Flu terá os retornos de Nenê e Wellington Silva, desfalques na estreia por conta do coronavírus - o primeiro pegou a doença e o segundo teve contato com alguém infectado. Ambos devem ser titulares e podem resolver dois dos principais problemas da reestreia: a criação e a necessidade de um homem de velocidade ao lado do atacante Fred.
O camisa 9, inclusive, foi discreto nos primeiros 45 minutos dessa segunda passagem pelo Fluminense. Ele criou uma boa chance, mas a bola chegou pouco aos seus pés. Por isso, Fred ainda espera o primeiro gol pelo Tricolor, que pode acontecer justamente contra o adversário que foi sua primeira vítima na estreia pelo Flu, em 2009. Naquela ocasião, em partida no Nilton Santos, o centroavante marcou duas vezes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados