Volta de desfalques e reencontro de Fred com primeira vítima: Flu tenta deixar derrota para trás na Taça Rio

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

O Fluminense sofreu uma dura derrota no retorno do Campeonato Carioca ao perder para o Volta Redonda por 3 a 0. No entanto, a ordem no clube é clara: aprender com os erros, deixar o resultado para trás e voltar a vencer. A chance da retomada será nesta quinta-feira, às 17h30, contra o Macaé, pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio. O Tricolor busca a liderança para ter a vantagem do empate na semifinal do segundo turno.

A partida será realizada o Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, e terá transmissão em tempo real do LANCE!. O Flu terá os retornos de Nenê e Wellington Silva, desfalques na estreia por conta do coronavírus - o primeiro pegou a doença e o segundo teve contato com alguém infectado. Ambos devem ser titulares e podem resolver dois dos principais problemas da reestreia: a criação e a necessidade de um homem de velocidade ao lado do atacante Fred.