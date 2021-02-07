Volante Muralha, ex-Flamengo, fala sobre temporada pelo Al Hazem

Crédito: (Divulgação / Al Hazem

Titular do Al Hazem e um dos grandes nomes do clube, o volante Muralha, ex-Flamengo, falou sobre o bom campeonato que o clube vem fazendo nesta temporada. Com apenas duas derrotas no torneio, a equipe segue firme em busca do título nacional. Para o brasileiro, a meta é terminar o ano com a taça.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes- Estamos fazendo um grande campeonato, de altíssimo nível e que só depende da gente terminar ele com o título. O grupo vai se dedicar ao máximo para que esses próximos meses sejam de grandes resultados para todos - disse o jogador.

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Ainda de acordo com o jogador, que atuou no futebol coreano antes de desembarcar na Arábia Saudita, sua meta é continuar crescendo no país.