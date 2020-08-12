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futebol

Volante Juninho é reintegrado e volta a treinar com elenco do Vasco

Envolvido em um imbróglio em torno da renovação contratual, volante de 19 anos vai voltar a fazer parte do grupo comandado por Ramon Menezes após acordo com a diretoria...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 12:39

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 12:39

Crédito: Divergências salariais tem emperrado a renovação de Juninho com Vasco (Rafael Ribeiro/ VASCO
Mesmo sem concluir o processo de renovação contratual, o volante Juninho voltou a fazer parte do elenco principal do Vasco. O acordo para que o jogador de 19 anos, formado nas categorias de base de São Januário, voltasse a treinar com o grupo foi selado após uma reunião com o Vice-Presidente de futebol, José Luis Moreira, na última terça-feira. A informação foi publicada primeiro pelo site "Esporte News Mundo" e confirmada pelo LANCE!
O atleta está afastado da equipe comandada por Ramon Menezes desde o fim de junho, em razão de um imbróglio em torno dos valores pedidos para renovar o contrato com vencimento em maio de 2021. A reintegração, no entanto, é um indicador de que as conversas podem ter avançado.
As divergências de pretensões salariais entre as partes são o principal obstáculo para a assinatura de um novo vínculo. Ramon não esconde que gostaria de contar com o jogador, que já vinha sendo utilizado com frequência por Abel Braga.
A reincorporação de Juninho vem em boa hora para o Vasco depois da confirmação das saídas de Raul e Guarín, atletas que atuam na mesma posição. Atualmente o Vasco tem como opções Andrey, Fellipe Bastos, Bruno Gomes, Marcos Júnior e o recém-contratado, Carlinhos.

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