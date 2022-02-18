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futebol

Volante Jadsom completa 50 jogos com a camisa do Red Bull Bragantino

O camisa 5 foi peça fundamental para a campanha que levou a equipe para a Libertadores da América...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 18:50
O volante Jadsom completou nesta quinta-feira, a expressiva marca de 50 jogos com a camisa do Red Bull Bragantino. Com um ano de clube, o atleta foi fundamental da campanha histórica de 2021, quando a equipe chegou na final da Copa Sul-americana e conquistou a vaga direta para fase de grupos da Libertadores. - VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Essa importância de Jadsom para o time de Maurício Barbieri se comprova em números. No Brasileirão 2021, o volante foi melhor que seus colegas de meio campo nos quesitos desarmes (64), cortes (18), divididas ganhas (112) e interceptações (45). Ao todo, são 49 jogos, um gol e uma assistência. 'É muito gratificante completar 50 jogos pelo Red Bull Bragantino. Só tenho a agradecer a todos os meus companheiros, diretoria e a comissão técnica que sempre me deram total confiança e auxílio em tudo que precisei desde que cheguei aqui. Não posso esquecer também de lembrar dessa torcida maravilhosa que sempre nos apoia quando jogamos no Nabizão. O Braga tem uma grande estrutura e está se preparando para cada vez mais lutar por títulos. E eu fico feliz de fazer parte desse projeto'.
Crédito: Divulgação/C2Sports

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