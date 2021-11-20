Volante Indío fala sobre duelo decisivo contra o Goiás e comenta projeção do Guarani na Série B

Na próxima segunda-feira (22), o Guarani receberá o Goiás, em partida válida pela 37ª rodada da Série B 2021. O duelo será decisivo para as duas equipes. Uma vitória do Bugre deixa a equipe em uma boa situação para conseguir o acesso. O volante Índio, titular nas últimas duas vitórias da equipe campineira na competição, destacou a importância do jogo contra o Goiás.- Nosso time vem em uma boa sequência, conseguimos boas vitórias nas últimas partidas e isso nos colocou novamente na briga pelo acesso. Respeitamos muito a equipe do Goiás, um time bastante qualificado, que também vem brigando desde o início pelo acesso, então sabemos que não será um jogo fácil. Mas vamos jogar em casa, com o apoio do nosso torcedor, que tem sido muito importante nessa reta final e vamos em busca da vitória, que vai ser muito importante na busca pelo nosso objetivo - afirmou.