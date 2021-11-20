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Volante Indío fala sobre duelo decisivo contra o Goiás e comenta projeção do Guarani na Série B

Meia do Bugre reforçou apoio da torcida no Brinco de Ouro e destaca força dos torcedores...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 13:52

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 13:52

Na próxima segunda-feira (22), o Guarani receberá o Goiás, em partida válida pela 37ª rodada da Série B 2021. O duelo será decisivo para as duas equipes. Uma vitória do Bugre deixa a equipe em uma boa situação para conseguir o acesso. O volante Índio, titular nas últimas duas vitórias da equipe campineira na competição, destacou a importância do jogo contra o Goiás.- Nosso time vem em uma boa sequência, conseguimos boas vitórias nas últimas partidas e isso nos colocou novamente na briga pelo acesso. Respeitamos muito a equipe do Goiás, um time bastante qualificado, que também vem brigando desde o início pelo acesso, então sabemos que não será um jogo fácil. Mas vamos jogar em casa, com o apoio do nosso torcedor, que tem sido muito importante nessa reta final e vamos em busca da vitória, que vai ser muito importante na busca pelo nosso objetivo - afirmou.
O Guarani vem em uma sequência de cinco jogos de invencibilidade – quatro vitórias e um empate. O Bugre ocupa atualmente a 4ª colocação na tabela, com 59 pontos ganhos. Das 36 partidas do Guarani na Série B, em apenas quatro jogos o volante Índio não entrou em campo. Considerado o 12° jogador da equipe, Índio frisou a qualidade do elenco Bugrino e falou sobre o duelo.- Temos um elenco muito qualificado, jogadores experientes e que estão acostumados a jogos decisivos como esse contra o Goiás. Sempre que é necessária uma troca, o jogador que entra dá conta do recado. Temos feito uma boa preparação para esse jogo contra o Goiás, esperamos fazer uma grande partida e sair com o resultado positivo - concluiu o atleta.
Crédito: Foto:ThomazMarostegan/GuaraniFC

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