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futebol

Volante Flávio aprova triunfo do Bahia, mas alerta para ritmo do time

Meio-campista gostou do que viu nos minutos iniciais e vê o Tricolor em evolução...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 23:44

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 23:44

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
A paz voltou a reinar no Bahia. Depois de muita pressão, Roger Machado vai colocando a casa no lugar e o Tricolor conseguiu um bom resultado na estreia da equipe no Brasileirão diante do Coritiba.Com um primeiro tempo intenso, o volante Flávio gostou da equipe, mas acha que a maratona de jogos pesou na etapa final e o time sentiu.
‘Foram dois tempos distintos. No primeiro, a gente mandou no jogo a todo momento. Tanto que fizemos o primeiro gol. No segundo, o time acabou tendo uma queda de rendimento. acredito que a parte física pesou um pouco, porque a gente vem numa sequência muito desgastante. Copa do Nordeste e Campeonato Baiano’, afirmou na saída de campo.
Com três pontos, o Bahia volta a campo no domingo, quando mede forças com o Bragantino, na Arena Fonte Nova.

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