  Volante Erick assina contrato profissional com o Fluminense; multa chega a R$ 196 milhões
Volante Erick assina contrato profissional com o Fluminense; multa chega a R$ 196 milhões

Jogador tem 16 anos e faz parte do processo do Flu de valorizar as joias criadas em Xerém para evitar novos casos como o de Evanilson...
LanceNet

Crédito: Reprodução/Instagram
Com o pensamento de valorizar os atletas criados na base e evitar perder novas joias, o Fluminense assinou o primeiro contrato profissional com o volante Erick, de 16 anos. A multa do jovem chega na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 196,5 milhões na cotação atual). O vínculo é válido por três anos.
Erick chegou ao Flu em março de 2017. A assinatura do contrato com o jogador faz parte de uma série de ações do Fluminense para valorizar as joias criadas em Xerém e evitar uma perda como aconteceu com Evanilson. Ao perdê-lo para a Tombense, o clube ficou com apenas 10% dos direitos econômicos, além de 20% de taxa de vitrine.
- Há três anos aqui cheguei e sonhei. Sempre acreditei no destino. O Fluminense é a minha casa. Estou muito feliz pela assinatura de meu primeiro contrato profissional. Obrigado @fluminensefc e @t.in.mo por acreditar no meu trabalho - escreveu o jogador em sua conta no Instagram.
Há três anos no Flu, Erick ganhou cinco títulos no ano passado, incluindo a Copa Nike, Brasil-Japão e o primeiro e segundo turnos do Guilherme Embry.

