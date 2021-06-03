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Volante do Sub-17 do Vasco, Kauã Cristian valoriza o Brasileiro e a Copa Rio: 'Dar o nosso melhor'

Meio-campista do Cruz-Maltino afirma que o empenho é o mesmo para as duas competições e observa crescimento da equipe nas competições...
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Publicado em 

03 jun 2021 às 18:03

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 18:03

Crédito: Emerson Pereira
A categoria sub-17 do Vasco da Gama vem tentando confirmar de forma positiva o início de temporada. Com uma vitória, dois empates e uma derrota no Campeonato Brasileiro, e duas vitórias na Copa Rio da categoria, o saldo até aqui é positivo. O volante Kauã Cristian valorizou os dois torneios ao comentar a campanha da equipe. placeholder- A gente vem trabalhando muito e os dois campeonatos são de suma importância. Independentemente se é Brasileiro ou Copa Rio, vamos sempre entrar para vencer. Sempre buscamos bons resultados e títulos. Entramos em campo para dar o nosso melhor - ressalta.O volante entende que a caminhada será positiva. E o Cruzmaltino pode chegar à liderança da Copa Rio neste sábado, se vencer a Portuguesa.- Assim como foi no Brasileiro, a gente vem crescendo também na Copa Rio. Nos comportamos bem na estreia contra o Boavista, mas fomos melhores ainda na vitória em cima do Volta Redonda (3 a 0). Acredito que sempre podemos melhorar em campo. Vamos enfrentar a Portuguesa para vencer e assumir a liderança - diz o volante.
O time juvenil do Vasco enfrenta a Lusa no próximo sábado, às 11h, no CT do Arsul, em Nova Iguaçu. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário é o Internacional, na segunda-feira, às 17h30.

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