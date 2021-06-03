Volante do Sub-17 do Vasco, Kauã Cristian valoriza o Brasileiro e a Copa Rio: 'Dar o nosso melhor'

A categoria sub-17 do Vasco da Gama vem tentando confirmar de forma positiva o início de temporada. Com uma vitória, dois empates e uma derrota no Campeonato Brasileiro, e duas vitórias na Copa Rio da categoria, o saldo até aqui é positivo. O volante Kauã Cristian valorizou os dois torneios ao comentar a campanha da equipe. placeholder- A gente vem trabalhando muito e os dois campeonatos são de suma importância. Independentemente se é Brasileiro ou Copa Rio, vamos sempre entrar para vencer. Sempre buscamos bons resultados e títulos. Entramos em campo para dar o nosso melhor - ressalta.O volante entende que a caminhada será positiva. E o Cruzmaltino pode chegar à liderança da Copa Rio neste sábado, se vencer a Portuguesa.- Assim como foi no Brasileiro, a gente vem crescendo também na Copa Rio. Nos comportamos bem na estreia contra o Boavista, mas fomos melhores ainda na vitória em cima do Volta Redonda (3 a 0). Acredito que sempre podemos melhorar em campo. Vamos enfrentar a Portuguesa para vencer e assumir a liderança - diz o volante.