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Braçadeira

Volante Casemiro será o capitão do Brasil em amistoso contra o Panamá

Aos 27 anos, o jogador herdará a faixa pela segunda vez. Ele havia ganhado a braçadeira anteriormente em 2017

Publicado em 

22 mar 2019 às 13:41

Publicado em 22 de Março de 2019 às 13:41

Volante Casemiro será o capitão da Seleção contra o Panamá Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A braçadeira tem um novo dono. O volante Casemiro vai ser o capitão da Seleção Brasileira neste sábado, em um amistoso contra o Panamá, às 14 horas (horário de Brasília). Desde a Copa do Mundo, quando Neymar havia ficado com a faixa, essa será a primeira partida com outro capitão. O jogador do PSG não foi convocado por conta de uma lesão no pé.
Aos 27 anos, Casemiro será capitão do Brasil pela segunda vez. Em 2017, ele ganhou a braçadeira na penúltima rodada das Eliminatórias, no empate sem gols com a Bolívia, em La Paz.
O jogador terá a oportunidade de ser capitão em um palco que conhece bem. Entre 2014 e 2015, após deixar o São Paulo, ele defendeu o Porto, clube que manda suas partidas no estádio do Dragão. De Portugal, o brasileiro seguiu para o Real Madrid, onde tem sido um dos destaques nas últimas temporadas.
A provável escalação é da Seleção Brasileira neste sábado é: Ederson; Fagner, Eder Militão, Miranda e Alex Telles; Casemiro; Arthur, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho e Richarlison; Roberto Firmino.

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