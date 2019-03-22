Volante Casemiro será o capitão do Brasil em amistoso contra o Panamá

A braçadeira tem um novo dono. O volante Casemiro vai ser o capitão da Seleção Brasileira neste sábado, em um amistoso contra o Panamá, às 14 horas (horário de Brasília). Desde a Copa do Mundo, quando Neymar havia ficado com a faixa, essa será a primeira partida com outro capitão. O jogador do PSG não foi convocado por conta de uma lesão no pé.
Aos 27 anos, Casemiro será capitão do Brasil pela segunda vez. Em 2017, ele ganhou a braçadeira na penúltima rodada das Eliminatórias, no empate sem gols com a Bolívia, em La Paz.
O jogador terá a oportunidade de ser capitão em um palco que conhece bem. Entre 2014 e 2015, após deixar o São Paulo, ele defendeu o Porto, clube que manda suas partidas no estádio do Dragão. De Portugal, o brasileiro seguiu para o Real Madrid, onde tem sido um dos destaques nas últimas temporadas.
A provável escalação é da Seleção Brasileira neste sábado é: Ederson; Fagner, Eder Militão, Miranda e Alex Telles; Casemiro; Arthur, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho e Richarlison; Roberto Firmino.