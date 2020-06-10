Volante americano do Schalke 04 diz que não apoia Donald Trump e chama o presidente de 'racista'

Crédito: UWE KRAFT / AFP

Um dos jogadores que mais se posicionou contra o racismo após a morte do americano George Floyd, um homem negro que foi imobilizado e torturado por um policial branco, o volante Weston McKennie, do Schalke 04 não poupou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de críticas.

- Não creio que Trump seja a pessoa certa para o cargo de presidente. Ele não entende a responsabilidade que tem pelo país inteiro. Acho que ele é um ignorante. Não o apoio nem um pouco. Aos meus olhos, você pode chamá-lo de racista - disse McKennie, que também é americano, ao jornal "Bild".