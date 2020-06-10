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Volante americano do Schalke 04 diz que não apoia Donald Trump e chama o presidente de 'racista'

Weston McKennie foi entrevistado pelo jornal "Bild", da Alemanha, e disse que o atual presidente dos Estados Unidos "não é a pessoa certa para o cargo"...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 18:19

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 18:19

Crédito: UWE KRAFT / AFP
Um dos jogadores que mais se posicionou contra o racismo após a morte do americano George Floyd, um homem negro que foi imobilizado e torturado por um policial branco, o volante Weston McKennie, do Schalke 04 não poupou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de críticas.
- Não creio que Trump seja a pessoa certa para o cargo de presidente. Ele não entende a responsabilidade que tem pelo país inteiro. Acho que ele é um ignorante. Não o apoio nem um pouco. Aos meus olhos, você pode chamá-lo de racista - disse McKennie, que também é americano, ao jornal "Bild".
Na partida contra o Werder Bremen, no último dia 30, o atleta de 21 anos entrou em campo com uma faixa escrita "Justice for George Floyd" ("Justiça para George Floyd", na tradução). Foi a primeira de muitas manifestações antirracistas no futebol alemão.Weston McKennie com faixa no braço esquerdo (Foto: Reprodução)E MAIS:Manhã do Mercado: Flamengo mira renovações, meia de saída do Santos, Real quer jovem francês...Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaResultado de julgamento do Manchester City por punição da Uefa será revelado em julhoSemifinais da Copa Itália ao vivo e de forma gratuita no DAZNEm retorno da La Liga, Sevilla e Betis fazem o 'dérbi da Andaluzia' E MAIS:

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