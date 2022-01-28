Vlahovic é anunciado pela Juventus e assina por quatro temporadas

A Juventus passou o dia publicando imagens e vídeos da chegada de Dusan Vlahovic ao clube, mas ainda faltava o anúncio oficial. Não falta mais. No fim da tarde desta sexta-feira, a Velha Senhora anunciou a contratação do jogador sérvio, que foi contratado junto a Fiorentina.+ Agora vai! Lyon aceita proposta e Bruno Guimarães é vendido ao Newcastle por R$ 245 milhões

Ao todo, a Juventus pagou 75 milhões de euros (R$ 454,2 milhões) à Fiorentina pelo jogador, que assinou contrato de quatro temporadas. De acordo com a imprensa italiana, o salário anual de do centroavante sérvio será de aproximadamente 7 milhões de euros (R$ 42,4 milhões).

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A demora no anúncio oficial se deu por conta da realização dos exames médicos do jogador. Vlahovic brilhou na última temporada, que marcou 21 gols em 40 jogos na Fiorentina. Além da Velha Senhora, Atlético de Madrid, Arsenal e Manchester City também monitoravam o jogador.