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futebol

Vlahovic é anunciado pela Juventus e assina por quatro temporadas

Destaque da Fiorentina custou mais de R$ 450 milhões aos cofres da Velha Senhora...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 18:06
A Juventus passou o dia publicando imagens e vídeos da chegada de Dusan Vlahovic ao clube, mas ainda faltava o anúncio oficial. Não falta mais. No fim da tarde desta sexta-feira, a Velha Senhora anunciou a contratação do jogador sérvio, que foi contratado junto a Fiorentina.+ Agora vai! Lyon aceita proposta e Bruno Guimarães é vendido ao Newcastle por R$ 245 milhões
Ao todo, a Juventus pagou 75 milhões de euros (R$ 454,2 milhões) à Fiorentina pelo jogador, que assinou contrato de quatro temporadas. De acordo com a imprensa italiana, o salário anual de do centroavante sérvio será de aproximadamente 7 milhões de euros (R$ 42,4 milhões).
+ Manchester City entra na briga com Liverpool pela contratação de Dybala
A demora no anúncio oficial se deu por conta da realização dos exames médicos do jogador. Vlahovic brilhou na última temporada, que marcou 21 gols em 40 jogos na Fiorentina. Além da Velha Senhora, Atlético de Madrid, Arsenal e Manchester City também monitoravam o jogador.
Crédito: VlahovicassinouporquatrotemporadascomaVelhaSenhora(Divulgação

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