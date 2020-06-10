Vivendo na pele! Inter produz conteúdo sob olhar do zagueiro Cuesta

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Para os torcedores do Internacional que gostam de se sentir mais próximos do atletas, ainda mais em tempos de ausência absoluta de partidas, o Colorado produziu um conteúdo que traz a absoluta imersão em um dos treinos feitos pelo plantel no CT Parque Gigante.

Isso porque o clube veiculou no seu canal oficial um material onde é possível se sentir dentro de uma atividade do elenco de Eduardo Coudet sob os olhares do zagueiro argentino Victor Cuesta.

A gravação do conteúdo foi feita pouco tempo depois do retorno as atividades mediante a pausa forçada, sendo possível ver profissionais fazendo a medição de temperatura antes de Cuesta adentrar efetivamente a estrutura do Parque Gigante.