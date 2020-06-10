Vivendo na pele! Inter produz conteúdo sob olhar do zagueiro Cuesta

Para os torcedores do Internacional que gostam de se sentir mais próximos do atletas, ainda mais em tempos de ausência absoluta de partidas, o Colorado produziu um conteúdo que traz a absoluta imersão em um dos treinos feitos pelo plantel no CT Parque Gigante.
Isso porque o clube veiculou no seu canal oficial um material onde é possível se sentir dentro de uma atividade do elenco de Eduardo Coudet sob os olhares do zagueiro argentino Victor Cuesta.
A gravação do conteúdo foi feita pouco tempo depois do retorno as atividades mediante a pausa forçada, sendo possível ver profissionais fazendo a medição de temperatura antes de Cuesta adentrar efetivamente a estrutura do Parque Gigante.
Como o jogador está em recuperação de uma cirurgia (correção de hérnia inguinal), antes da veiculação do conteúdo o próprio defensor de 31 anos de idade gravou uma mensagem assegurando que está se recuperando bem e agradeceu as mensagens que recebeu de torcedores desejando melhoras.E MAIS:Federação Gaúcha apresenta ideias pensando na volta do estadualEmpresário de Cesinha é otimista sobre permanência do jovemCBF anuncia que dará aporte financeiro a clubes das Séries A e BEx-Inter, Jonatan Álvez se envolve em polêmica no EquadorFernandão, nada vai nos separar! E MAIS: