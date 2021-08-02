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futebol

Vivendo drama pessoal, João Paulo tem nova partida decisiva no Santos

Goleiro foi o destaque do Peixe na vitória sobre a Chapecoense neste domingo...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 13:43
Crédito: Divulgação/Santos
João Paulo vem sendo um dos melhores jogadores do Santos nos últimos jogos. O goleiro foi o melhor em campo no empate em 1 a 1 com Independiente na noite, na Argentina, que ajudou muito o Santos a garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.Na primeira vitória do Santos como visitante no Campeonato Brasileiro, neste domingo (1), contra a Chapecoense na Arena Condá, o jogador teve nova partida decisiva. Segundo dados do SofaScore, João Paulo teve 6 defesas, sendo 4 em chutes na área, 100% bolas defendidas, 10/ das 9 bolas longas certas, 2 faltas sofridas, e 100% duelos ganhos por baixo.
Recentemente, o arqueiro recuperou a vaga de titular com a lesão do companheiro John. Neste tempo, o Grêmio procurou o Peixe para uma consulta de valores e entender a situação contratual do arqueiro. Porém, em conversa de seu staff e a direção santista, decidiu permanecer na Vila Belmiro. A vontade do técnico Fernando Diniz em contar com o goleiro também foi um importante diferencial.João Paulo vive um drama pessoal. Emocionado, após a atuação histórica contra o Independiente, o goleiro dedicou a classificação do Peixe para sua mãe, que iniciou um tratamento recente contra um câncer.
- Partida especial para mim, rivalidade de Brasil e Argentina e queria dedicar à minha mãe, que está tratando um câncer. Vamos vencer isto juntos e quero dedicar para ela - comentou.

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