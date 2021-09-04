Vitória, dois empates, gols de Juninho e MT, jogador convocado à Seleção... base do Vasco tem sábado invicto

Após dias de crise, a base do Vasco voltou a dar alegria. Especificamente este primeiro sábado de setembro foi um dia invicto. O destaque ficou pelos novos gols marcados por MT e Juninho na vitória sobre o Grêmio por 3 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro de juniores.Com o resultado, o Cruz-Maltino se solidificou no grupo dois oito times que se classificarão à segunda fase da competição. O outro gol da equipe comandada por Igor Guerra foi marcado por Tavares.