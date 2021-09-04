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Vitória, dois empates, gols de Juninho e MT, jogador convocado à Seleção... base do Vasco tem sábado invicto

Jogadores rebaixados ao time de juniores marcaram novamente. Goleiro do time sub-15 vai treinar com os melhores do país. Duas categorias empataram com o Boavista pelo Estadual...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 19:04
Crédito: MT foi uma das revelações do Vasco nesta temporada, mas voltou ao time de juniores (Rafael Ribeiro/Vasco
Após dias de crise, a base do Vasco voltou a dar alegria. Especificamente este primeiro sábado de setembro foi um dia invicto. O destaque ficou pelos novos gols marcados por MT e Juninho na vitória sobre o Grêmio por 3 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro de juniores.Com o resultado, o Cruz-Maltino se solidificou no grupo dois oito times que se classificarão à segunda fase da competição. O outro gol da equipe comandada por Igor Guerra foi marcado por Tavares.
Pela manhã, o time sub-17 empatou sem gols com o Boavista pela Taça Guanabara da categoria. Já o time sub-15 também empatou com a equipe de Saquarema, só que em 2 a 2.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A outra notícia positiva foi também do time sub-15. O goleiro Phillipe Gabriel foi convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira ainda este mês. Serão dez dias entre o dia 13 e o dia 22.

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