Vitória, dois empates, gols de Juninho e MT, jogador convocado à Seleção... base do Vasco tem sábado invicto

Após dias de crise, a base do Vasco voltou a dar alegria. Especificamente este primeiro sábado de setembro foi um dia invicto. O destaque ficou pelos novos gols marcados por MT e Juninho na vitória sobre o Grêmio por 3 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro de juniores.Com o resultado, o Cruz-Maltino se solidificou no grupo dois oito times que se classificarão à segunda fase da competição. O outro gol da equipe comandada por Igor Guerra foi marcado por Tavares.
Pela manhã, o time sub-17 empatou sem gols com o Boavista pela Taça Guanabara da categoria. Já o time sub-15 também empatou com a equipe de Saquarema, só que em 2 a 2.
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A outra notícia positiva foi também do time sub-15. O goleiro Phillipe Gabriel foi convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira ainda este mês. Serão dez dias entre o dia 13 e o dia 22.