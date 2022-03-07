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futebol

Vitória do Bragantino teve gosto especial para Léo Ortiz

Triunfo contra o Botafogo-SP ocorreu na partida de número 200 do zagueiro como atleta profissional...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 09:57

Publicado em 07 de Março de 2022 às 09:57

Além de participar da importante vitória do Bragantino contra o Botafogo-SP que deu matematicamente a vaga para as quartas de final do Paulistão, o zagueiro Léo Ortiz celebrou uma marca relevante para a sua carreira no último domingo (6).>O aplicativo de resultados do LANCE! está disponível; confiraIsso porque o defensor que é capitão da equipe dirigida por Mauricio Barbieri chegou a sua partida de número 200 como atleta profissional. Somente pelo Braga, são 131 compromissos, marcando oito gols e conquistando os títulos da Série B de 2019 bem como o Troféu do Interior, no Campeonato Paulista, em 2020.
O feito fez com que p atleta de 24 anos de idade formado na base do Internacional rememorasse a dificuldade de sua trajetória, frisando que traz ainda mais satisfação ter a certeza de que a superação dos mais diversos obstáculos tem trazido resultados tão dignos de comemoração:
- É motivo de muito orgulho poder chegar a essa marca como profissional. Lá no começo, a gente sabia que não seria fácil. E, reclamante, não foi, mas superamos desafios e, hoje, olho pra trás com muita satisfação. Estou bem feliz pelo momento e bastante motivado. Comecei a minha história na base do Inter, passei por Sport e Red Bull Brasil, antes de chegar ao Red Bull Bragantino. Amadureci dentro e fora de campo e vivo o meu melhor momento como atleta. Sou muito feliz aqui e, não à toa, nas últimas semanas, tomei a decisão de renovar o meu contrato com o clube.
Classificado diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil, o time de Bragança Paulista terá a semana disponível para treinamentos visando o embate contra o Ituano, no domingo (13), pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão.
Crédito: AriFerreira/RedBullBragantino

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