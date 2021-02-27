Vitória derrota Santa Cruz no jogo de abertura da Copa do Nordeste

Crédito: Jhony Pinho/Agência Estado

Pela primeira rodada da edição 2021 da Copa do Nordeste, em jogo realizado no estádio Barradão, o Vitória derrotou pelo Santa Cruz pelo placar de 2 a 0. O triunfo do Leão foi aberto com gol de Van, em chute de fora da área. O gol que sacramentou o resultado foi marcado por Fernando Neto, em cobrança de pênalti.Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Ceará, no Castelão, dia 06 de março. Já o Santa Cruz recebe o ABC, dia 07 de março, no estádio Arruda.

A partida

PRIMEIRO TEMPO SONOLENTO E SEM OPORTUNIDADES DE GOLVitória e Santa Cruz fizeram um primeiro tempo de dar sono. O Leão ainda tentou arriscar alguns chutes de fora da área, mas os arremates foram feitos de qualquer maneira e sem direção. Já a Cobra Coral nem isso conseguiu. O time pernambucano nem conseguia construir jogadas no campo de ataque e se limitou durante a etapa inicial inteira a apenas se defender.

VITÓRIA VOLTA PARA O SEGUNDO TEMPO PRESSIONANDOO Leão voltou para o segundo tempo pressionando a Cobra Coral e, desta vez, com a mira mais calibrada em comparação com os arremates da primeira etapa. Aos 8 minutos, após bate-rebate, a bola sobrou para Gabriel Bispo que chutou, Jordan fez uma grande defesa e salvou o Santa Cruz.

LEÃO MARCA EM CHUTE DE FORA DA ÁREAOs jogadores do Vitória voltaram mesmo com o pé mais calibrado na segunda etapa. Prova disso foi o gol que abriu o placar. Van tabelou com Fernando Neto, e o lateral bateu firme da entrada da área. A bola ainda deu “beijo” na trave antes de entrar: 1 a 0 Leão, aos 25 minutos.

SANTA CRUZ NÃO CONSEGUE REAGIR E VITÓRIA MATA O JOGOO técnico João Brigatti, do Cobra Coral, ainda tentou fazer algumas alterações para que o time reagisse, mas o Vitória continuou dono do jogo. E aos 35 minutos, o Leão matou o jogo. David foi derrubado por Danny Morais e o árbitro marcou pênalti. Fernando Neto bateu e marcou: 2 a 0 para o Vitória, placar final.

VITÓRIA 2 X 0 SANTA CRUZLocal: Barradão, Salvador (BA)Data-Hora: 27/2/2021 – 16h00Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)Auxiliares: Pedro Jorge Santos de Araújo (AL) e Fernanda Félix da Silva (AL)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Walace Reis e Gabriel Bispo (VIT), Danny Morais, Caetano (SAN)Cartões vermelhos: Gol: Van (25/2ºT), Fernando Neto (37/2ºT)

VITÓRIA: Yuri; Van, João Victor; Wallace Reis e Leocovick (Pedrinho, aos 15/2ºT); Gabriel Bispo, Fernando Neto e Soares (Hitalo, aos 15/2ºT) Samuel (João Pedro, aos 33/2ºT), Vico (Anibal, aos 33/2ºT) e David. Técnico: Rodrigo Chagas.