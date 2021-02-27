AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Vitória derrota Santa Cruz no jogo de abertura da Copa do Nordeste

O Leão foi senhor do jogo e derrotou com tranquilidade a Cobra Coral com dois gols no segundo tempo...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 18:35
Crédito: Jhony Pinho/Agência Estado
Pela primeira rodada da edição 2021 da Copa do Nordeste, em jogo realizado no estádio Barradão, o Vitória derrotou pelo Santa Cruz pelo placar de 2 a 0. O triunfo do Leão foi aberto com gol de Van, em chute de fora da área. O gol que sacramentou o resultado foi marcado por Fernando Neto, em cobrança de pênalti.Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Ceará, no Castelão, dia 06 de março. Já o Santa Cruz recebe o ABC, dia 07 de março, no estádio Arruda.
A partida
PRIMEIRO TEMPO SONOLENTO E SEM OPORTUNIDADES DE GOLVitória e Santa Cruz fizeram um primeiro tempo de dar sono. O Leão ainda tentou arriscar alguns chutes de fora da área, mas os arremates foram feitos de qualquer maneira e sem direção. Já a Cobra Coral nem isso conseguiu. O time pernambucano nem conseguia construir jogadas no campo de ataque e se limitou durante a etapa inicial inteira a apenas se defender.
VITÓRIA VOLTA PARA O SEGUNDO TEMPO PRESSIONANDOO Leão voltou para o segundo tempo pressionando a Cobra Coral e, desta vez, com a mira mais calibrada em comparação com os arremates da primeira etapa. Aos 8 minutos, após bate-rebate, a bola sobrou para Gabriel Bispo que chutou, Jordan fez uma grande defesa e salvou o Santa Cruz.
LEÃO MARCA EM CHUTE DE FORA DA ÁREAOs jogadores do Vitória voltaram mesmo com o pé mais calibrado na segunda etapa. Prova disso foi o gol que abriu o placar. Van tabelou com Fernando Neto, e o lateral bateu firme da entrada da área. A bola ainda deu “beijo” na trave antes de entrar: 1 a 0 Leão, aos 25 minutos.
SANTA CRUZ NÃO CONSEGUE REAGIR E VITÓRIA MATA O JOGOO técnico João Brigatti, do Cobra Coral, ainda tentou fazer algumas alterações para que o time reagisse, mas o Vitória continuou dono do jogo. E aos 35 minutos, o Leão matou o jogo. David foi derrubado por Danny Morais e o árbitro marcou pênalti. Fernando Neto bateu e marcou: 2 a 0 para o Vitória, placar final.
VITÓRIA 2 X 0 SANTA CRUZLocal: Barradão, Salvador (BA)Data-Hora: 27/2/2021 – 16h00Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)Auxiliares: Pedro Jorge Santos de Araújo (AL) e Fernanda Félix da Silva (AL)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Walace Reis e Gabriel Bispo (VIT), Danny Morais, Caetano (SAN)Cartões vermelhos: Gol: Van (25/2ºT), Fernando Neto (37/2ºT)
VITÓRIA: Yuri; Van, João Victor; Wallace Reis e Leocovick (Pedrinho, aos 15/2ºT); Gabriel Bispo, Fernando Neto e Soares (Hitalo, aos 15/2ºT) Samuel (João Pedro, aos 33/2ºT), Vico (Anibal, aos 33/2ºT) e David. Técnico: Rodrigo Chagas.
SANTA CRUZ: Jordan; William Alves, Danny Morais e Célio Santos (Caetano, aos 31/2ºT); Augusto Potiguar, Ítalo Henrique (Léo Gaúcho, intervalo) Paulinho, Didira, Vinícius Balotelli (João Cardoso, aos 6/2ºT) Chiquinho (Eduardo, aos 31/2ºT) e Pipico. Técnico: João Brigatti.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santa cruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/07/2026
Senador capixaba refez comunicado sobre reunião de articulação política com o PL
Após PL negar acordo, Do Val diz que reunião apenas discutiu cenários para 2026
Espanha x Áustria
Finalista da Copa masculina, Espanha pode "unificar" títulos mundiais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados