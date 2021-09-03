Vitória contra o Londrina recolocou o Coritiba na liderança da Série B

Crédito: Twitter Coritiba

O jogo contra o Londrina foi fundamental na trajetória do Coritiba na Série B. Após ser derrotado pelo Botafogo, o Coxa precisava dar uma resposta imediata ao seu torcedor.

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Fora de casa, em jogo marcado por cinco gols, o Coxa arrancou a vitória na raça e, de quebra, retomou a liderança do torneio.

Com 42 pontos, a equipe de Gustavo Morínigo volta a figurar no topo e ultrapassou o CRB, o seu principal adversário, que soma 40 pontos.

Vale citar, que caso o time não tivesse vencido o Londrina, poderia terminar a jornada até mesmo na 3ª colocação, com risco de ser ultrapassado pelo Goiás.

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