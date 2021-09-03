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futebol

Vitória contra o Londrina recolocou o Coritiba na liderança da Série B

Coxa ultrapassou o CRB na briga pela ponta da tabela ao vencer o Tubarão no Estádio do Café...
LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 09:40

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 09:40

Crédito: Twitter Coritiba
O jogo contra o Londrina foi fundamental na trajetória do Coritiba na Série B. Após ser derrotado pelo Botafogo, o Coxa precisava dar uma resposta imediata ao seu torcedor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Fora de casa, em jogo marcado por cinco gols, o Coxa arrancou a vitória na raça e, de quebra, retomou a liderança do torneio.
Com 42 pontos, a equipe de Gustavo Morínigo volta a figurar no topo e ultrapassou o CRB, o seu principal adversário, que soma 40 pontos.
Vale citar, que caso o time não tivesse vencido o Londrina, poderia terminar a jornada até mesmo na 3ª colocação, com risco de ser ultrapassado pelo Goiás.
Calendário
Com a liderança assegurada, o Coritiba volta a campo na próxima terça-feira, diante do Brusque, no Couto Pereira.

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