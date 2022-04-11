futebol

Vitor Roque viaja para Curitiba e está perto de acerto com o Athletico-PR

O jogador de 17 anos virou alvo do Furacão que deve pagar a multa rescisória para ficar com ele no Paraná...
Publicado em 11 de Abril de 2022 às 00:27

O atacante Vitor Roque, do Cruzeiro, de 17 anos, revelado na base celeste, embarcou para Curitiba na noite deste domingo, 10 de abri, e ficou perto de assinar contrato com o Athletico-PR. A informação inicial foi da rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.
Para que o negócio seja 100% concretizado, o Furacão precisa pagar R$ 24 milhões à Raposa para que ele fique no CT do Caju. O jovem Vitor Roque tem salário de aproximadamente R$ 18 mil no Cruzeiro. A negociação para ser efetivada precisa ser concluída até terça-feira, 12 de abril, quando se encerra a janela de transferências.
O jovem atacante possui uma situação frágil em relação ao contrato e sua multa rescisória. Internacional e Red Bull Bragantino também manifestaram o desejo de contar com o jogador. O vínculo do jogador com a Raposa possui uma multa contratual de R$ 24 milhões para transferências nacionais (vinculada ao salário do atleta), o que é viável para a maioria dos clubes da elite nacional. O Internacional confirmou o desejo de contar com o jovem cruzeirense, mas o Furacã que está perto de concretizar a compra.
A família e o staff de Roque ainda estudam o que fazer, mas há sim a possibilidade do atacante deixar o Cruzeiro.
Vitor Roque, de 17 anos, teve as primeiras chances no profissional do Cruzeiro em 2021, com Vanderlei Luxemburgo. Atualmente, o atacante é titular da equipe e nesta temporada soma onze jogos e seis gols. Ele tem contrato até 2025.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

