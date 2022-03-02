Vítor Pereira indica desejo de trabalhar com jovens no Corinthians; entenda

No segundo dia de trabalhos do técnico Vítor Pereira no Corinthians, o clube, faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista e já clássificado para as quartas de final, inscreveu sete jogadores para a lista B da competição estadual. O movimento indica um desejo do treinador em contar com atletas mais jovens na reta final da fase de grupos no Paulistão, justamente para observar a postura desses garotos em campo e saber quantos deles podem ser agregados ao elenco principal para o decorrer da temporada.

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Os laterais Guilherme Biro (que também pode atuar no meio-campo) e Léo Maná, os zagueiros Lucas Belezi e Robert Renan, os meias Keven e Matheus Araújo e o atacante Felipe Augusto foram os inscritos. Todos eles foram relacionados para a última Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Dentre os sete atletas que devem ganhar chances com Vítor Pereira, quatro deles têm passagens pelo 'time de cima'.

Belezi foi relacionado em duas partidas do Brasileirão do ano passado, contra Atlético-MG, no primeiro tempo, e Atlético-GO, no segundo, mas em ambas ficou apenas no banco de reservas, e Biro foi relacionado contra Ponte Preta e São Caetano, no último Paulistão, enquanto o elenco corintiano vivia um surto interno de cassos de Covid-19.

Já Matheus Araújo e Felipe Augusto chegaram até a entrar em campo. O meia jogou 12 minutos da vitória corintiana sobre o Novorizontino, na Neo Química Arena, pela última rodada do Campeonato Paulista, em 2021, quando o então técnico Vagner Mancini escalou o time completamente reserva, enquanto o atacante jogou quatro vezes pelo time profissional, sendo um jogo pelo Estadual, e três pelo Brasileirão, todos entrando no decorrer das partidas.

A tendência é que Vítor Pereira utilize força máxima nos clássicos contra o São Paulo, neste sábado (5), e Palmeiras, no dia 17 de março, e mescle os garotos nos duelos contra a Ponte Preta, no dia 12, e Novorizontino, dia 20.

O treinador português e a sua comissão, que trabalha em conjunto durante as atividades do dia a dia, irão observar os atletas inscritos e definir quais podem ser titulares contra Ponte e Novorizontino e os qua irão para o banco de reservas com potencial de entrada durante as partidas.

Além dos atletas inscritos, Vítor Pereira também já sinalizou a diretoria corintiana que deseja observar mais as categorias inferiores do clube no intuito de garimpar os jovens que pertencem ao Corinthians e inseri-los aos poucos no profissional. Essa comunicação serviu justamente para que o estafe corintiano pense duas vezes antes de possíveis negócios envolvendo promessas.