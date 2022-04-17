Vítor Pereira afirma que está mais preocupado com a resposta do que idade do elenco do Corinthians

O rodízio de Vítor Pereira no Corinthians segue on. Na vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, neste sábado (16), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico promoveu sete mudanças no time titular em relação ao time que começou o triunfo sobre o Deportivo Cali, da Colômbia, pela Libertadores, na última quarta-feira (13).E as trocas das equipes titulares no Timão acarretam em mudanças na média etária do coletivo, que mescla estrelas experientes e jovens que pedem passagem.

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No entanto, o treinador corintiano garantiu que a resposta em campo importa mais para ele do que a idade dos jogadores.

- Minha preocupação não é idade, não estou preocupado com idade da equipe, mas na resposta da equipe, em manter o mais nivelado possível de um jogo para o outro e, para isso, acho fundamental mesclar, trazer... Eu já expliquei que é completamente impossível e cada vez que vai passando mais tempo eu vou percebendo isso mais claramente. Não é possível jogar 90 minutos da Libertadores e depois jogar num nível alto depois de três dias. Isso para mim é claro. O que temos que fazer? Temos que fundamentalmente dar oportunidades aos mais jovens no sentido de os fazer ganhar maturidade, tranquilidade no seu jogo, confiança em seu jogo para que sejam soluções. É a única maneira de voltar a competir três dias depois de um jogo – disse o treinador em entrevista coletiva após vencer o Leão da Ressacada.

VP voltou a citar a eliminação para o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, onde considerou mais o nível técnico do que físico da equipe, mas acabou pecando com a derrota e desclassificação no estadual. O treinador garante que aprendeu com o erro e não o repetirá.

- O que é experiência. No meu entender, podemos ter 10 anos de experiência e acumular 10 anos fazendo asneiras. Isso não é experiência. Para mim, é, quando vivenciamos determinada situação, somos confrontados com os problemas, refletimos em conjunto e chegamos à conclusão de que, chegar a uma semifinal, no caso contra o São Paulo, naquele estado, saímos envergonhados. Porque sabemos que podemos jogar um futebol de muito mais qualidade, muito mais consistente, agressivo. Mas, por incapacidade física, por não ter tido tempo para recuperar e eu ter insistido na mesma equipe, chegamos ao jogo num estado – dissertou o treinador.

Por toda essa circunstância, com menos de dois meses de trabalho e apenas 10 jogos no comando corintiano, Vítor Pereira adotou a palavra ‘equilíbrio’ como ordem para o Timão em suas mãos, e questionado sobre ter o 11 titular para eventuais jogos decisivos, o treinador foi categórico em saliente a necessidade de mesclar características de atletas diferentes na montagem do time.

- Se formos jogar uma final, fundamentalmente temos que equilibrar a equipe. Quanto mais qualidade eu tiver dentro de campo, a probabilidade de jogar um jogo bonito é maior. Mas se todos tiverem as mesmas características, todos forem ofensivos, não se consegue fazer uma equipe equilibrada, consistente e forte. Se todos tiverem, dentro das mesmas qualidades, um pensamento ofensivo do jogo. Falta quem compense no ponto de vista defensivo. O que quero dizer? O futebol é a procura do equilíbrio constantemente. E eu, o que eu procuro fazer cada jogo, é apresentar uma equipe que, quando tem bola vai nos dar qualidade, mas quando perde, nos sustente essa qualidade ofensiva de uma forma equilibrada – explicou o treinador.

Com isso, Vítor Pereira já indica que o Corinthians terá novas mudanças para enfrentar a Portuguesa/RJ, nesta quarta-feira (20), pelo jogo ida da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio do Café, em Londrina.

- Para eles (Portuguesa), é tudo. Para nós, somos obrigados a ganhar. E se ganharmos, não é nada além da obrigação. Para eles, é uma oportunidade incrível, campeonato muito grande. Vamos ter que entrar no jogo de modo concentrado, focado, organizado. Vamos mudar, não há dúvida nisso, porque é a única forma. Temos dois jogos pela frente de altíssima exigência. Vamos ser obrigados, até por querer dar oportunidades para jogadores crescerem e começarem a se acalmar um pouco, ter maturidade. Vamos ter que dar oportunidades a quem está trabalhando bem, correr esse risco. Agora, eles têm que mostrar o que fazem no treino. Vamos mexer muito na equipe, não há outro caminho – disse VP.

Depois de encarar a Lusa carioca, o Timão terá compromissos importantes pelo Brasileirão e Libertadores. No próximo fim de semana, o Time do Povo tem pela frente o clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pela terceira rodada do torneio nacional. Já na terça-feira seguinte (25) recebe os argentinos do Boca Júniors, pela terceira rodada do grupo E da Libertadores.