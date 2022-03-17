Vitor Jacaré é anunciado como reforço do Bahia

Negociação que era tratada como estando em caráter avançado nos últimos dias, a chegada do atacante Vitor Jacaré foi concretizada pelo Bahia nesta quinta-feira (17) através de seu anúncio nos canais oficiais do clube de Salvador. Entretanto, diferentemente do que chegou a ser especulado, o acordo para a adição do atacante de 22 anos ao elenco do Esquadrão não ocorreu por empréstimo do Ceará, mas sim depois de encerrar seu acordo com o clube da capital cearense antes de assinar contrato com o tricolor.
O grande "trunfo" que foi utilizado por parte do Bahia vem justamente de seu técnico e responsável por contratar Vitor para o Ceará quando dirigiu a equipe em questão: Guto Ferreira.
A sua contratação, aliás, teria sido abordada justamente depois de um pedido feito por Guto a diretoria após a saída de Marcelo Cirino do plantel. Algo que, naturalmente, abriu uma vaga no plantel para o encaixe de um jogador capaz de atuar pelos lados do campo.