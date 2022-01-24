Vitinho sofre lesão em jogo-treino e desfalca o Vasco na estreia do Carioca diante do Volta Redonda

O atleta teve uma lesão no tendão retofemoral direito, no jogo-treino diante do Audax. Ele estará de fora do duelo contra o Voltaço, na quarta, às 19h, no Raulino de Oliveira...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 16:47

O técnico Zé Ricardo terá um desfalque importante para a estreia do Vasco no Campeonato Carioca. O meio-campista Vitinho teve uma lesão no tendão retofemoral direito, durante o jogo-treino diante do Audax. Com isso, ele estará de fora do duelo contra o Voltaço, que acontece na próxima quarta-feira, às 19h, no Raulino de Oliveira. O jogador iniciou o tratamento na última sexta-feira e será reavaliado diariamente. Cabe salientar que ele foi regularizado e teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na última semana e já pode estrear assim que estiver recuperado.
O meio-campista faz parte do pacotão de reforços anunciado pelo Cruz-Maltino até o momento. Além dele, o clube trouxe o goleiro Thiago Rodrigues, os laterais Weverton e Edimar, os zagueiros Anderson Conceição e Luís Cangá, os volantes Yuri Lara e Matheus Barbosa, os meias Bruno Nazário e Isaque e o atacante Raniel.
O décimo segundo reforço será o atacante Getúlio, que atuou nas duas últimas temporadas com a camisa do Avaí. Ele ainda não foi anunciado, mas já esteve no CT Moacyr Barbosa. O Vasco segue ativo no mercado mapeando opções para reforçar o elenco de olho na sequência da temporada e no início da Série B.
Além de Getúlio e Vitinho, o volante Matheus Barbosa também deve desfalcar o Vasco na estreia, já que ainda não foi regularizado antes da estreia. A novidade do elenco, nesta segunda-feira, ficou por conta da reintegração do goleiro Vanderlei, que estava treinando separado do grupo e voltou a estar nos planos da comissão técnica.
