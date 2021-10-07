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futebol

Vitinho iguala Arrascaeta e vira líder de assistências do Flamengo na temporada

Titular na ausência do uruguaio, camisa 11 do Rubro-Negro chegou a 25 participações em gols...

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 12:02

LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 12:02
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Capaz de despertar sentimentos opostos num intervalo curto, Vitinho segue acumulando bons números na temporada. No empate do Flamengo com o Red Bull Bragantino, em 1 a 1, na última quarta-feira e pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a assistência para o gol rubro-negro partiu do camisa 11, que agora igualou Arrascaeta na liderança interna quanto ao quesito. Agora, Vitinho soma 13 assistências na temporada, assim como Arrascaeta, desfalque no jogo passado (e nos dois próximos) por estar defendendo a seleção uruguaia nas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Vitinho tem ainda 12 gols, o que, com as assistências, totaliza 25 participações diretas em bolas na rede em 46 jogos na temporada (sendo 23 como titular). Curiosamente, o número é superior, inclusive, ao de Arrascaeta, dono da posição e que tem 22 participações diretas (somando com os nove gols).
> Veja a tabela do Brasileirão
Por falar em titularidade, sem os "selecionáveis", é provável que Vitinho siga entre os 11 do time de Renato Gaúcho no jogo deste sábado, quando o Flamengo, por ora emperrado na briga pelo título, mas agora na vice-liderança, visita o Fortaleza, no Castelão, pela 25ª rodada do Brasileiro. A bola rola às 19h, e o LANCE! transmitirá em Tempo Real.
O RANKING DE ASSISTÊNCIAS DO FLAMENGO NA TEMPORADA
Arrascaeta - 13Vitinho - 13Michael - 8Everton Ribeiro - 8Bruno Henrique - 7Gabigol - 7Matheuzinho - 6Filipe Luís - 4Pedro - 3Gerson - 3Isla - 3Diego - 3Ramon - 2João Gomes - 2Gustavo Henrique - 2Renê - 2Rodinei - 2Lázaro - 1Rodrigo Muniz - 1Rodrigo Caio - 1Léo Pereira - 1

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