Vitinho comenta panorama da partida com time reserva: 'Dando confiança para o outro'

O Vasco venceu o Resende por 3 a 0 em São Januário, pela última rodada do Campeonato Carioca. O Gigante foi escalado pelo técnico Zé Ricardo com um time predominantemente reserva e rendeu o esperado. Um dos destaques da partida, foi o meia Vitinho, que fez a sua estreia com a camisa Cruz-Maltina. O jogador deu sua opinião sobre o panorama da partida com a equipe alternativa.- Grupo. União. A gente jogou com um time que não vinha jogando e demos confiança um para o outro para sair com o resultado positivo - comenta o atleta.