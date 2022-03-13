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futebol

Vitinho comenta panorama da partida com time reserva: 'Dando confiança para o outro'

Meio-campista, que está emprestado pelo Corinthians, foi destaque da partida...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 19:18

Publicado em 13 de Março de 2022 às 19:18

O Vasco venceu o Resende por 3 a 0 em São Januário, pela última rodada do Campeonato Carioca. O Gigante foi escalado pelo técnico Zé Ricardo com um time predominantemente reserva e rendeu o esperado. Um dos destaques da partida, foi o meia Vitinho, que fez a sua estreia com a camisa Cruz-Maltina. O jogador deu sua opinião sobre o panorama da partida com a equipe alternativa.- Grupo. União. A gente jogou com um time que não vinha jogando e demos confiança um para o outro para sair com o resultado positivo - comenta o atleta.
Vitinho foi emprestado pelo Corinthians e chegou ao Vasco no início do ano para formar o elenco que jogará a Série B. Em São Paulo, o meio-campista disputou 29 jogos, fez um gol e deu duas assistências.
Crédito: VitinhoestreounosegundotempoeampliouoplacarparaoVasco-RafaelRibeiro/Vasco

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