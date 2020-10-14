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Vinícius Souza, cria do Flamengo, é apresentado em clube belga do Grupo City

Volante de 21 anos estava no Fla desde o 13 anos de idade e, a partir de 2019, passou a integrar o elenco profissional de maneira definitiva. Era constantemente elogiado por Jesus...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 16:25

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 16:25

Crédito: Divulgação / Lommel SK
Negociado com o Grupo City em agosto, Vinícius Souza, enfim, foi apresentado no SK Lommel, da Bélgica e que pertence ao conglomerado dos Emirados Árabes Unidos - cujo principal clube administrado é o Manchester City. A jovem promessa do Flamengo assinou por cinco anos com a nova casa.
No site oficial do SK Lommel, além das boas-vindas ao volante de 21 anos oriundo de um clube "top do Brasil", é destacada a sua alta estatura (1,87m).
Vinícius Souza tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. Sem espaço no clube da Gávea, o meio-campista estava no Fla desde o 13 anos de idade e, a partir de 2019, passou a integrar o elenco profissional de maneira definitiva. Era constantemente elogiado por Jorge Jesus.
Ao todo, o volante acumulou oito partidas pelos profissionais do Flamengo, sendo quatro na temporada passada e o restante, nesta, quando iniciou os quatro primeiros jogos do Carioca, comandado por Maurício Souza.
Vinícius se juntará ao lateral-esquerdo Caio Roque, de 18 anos, cria do Ninho e também negociado com o Grupo City, inclusive sendo repassado ao mesmo clube belga.

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