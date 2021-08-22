  • Vinicius Junior marca duas vezes, mas Real Madrid só empata contra o Levante no Campeonato Espanhol
futebol

Vinicius Junior marca duas vezes, mas Real Madrid só empata contra o Levante no Campeonato Espanhol

Time merengue saiu na frente, levou a virada, mas contou com a boa atuação do atacante brasileiro para não sair derrotado fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 19:10

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 19:10

Crédito: Vinicius Junior marcou dois gols neste domingo contra o Levante (Jose Miguel FERNANDEZ / AFP
Em grande jogo realizado neste domingo, Levante e Real Madrid empataram em 3 a 3 pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Fora de casa, o time merengue abriu o placar, levou a virada, mas conseguiu empatar no fim com dois gols de Vinicius Junior. Bale marcou o primeiro do time de Carlo Acelotti. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Bétis.O Real Madrid abriu o placar logo no início do jogo. Aos 4', Bale recebeu passe de Benzema e completou para o gol. Contudo, as emoções da etapa inicial foram poucas e a segunda chance de perigo aconteceu só aos 37' minutos, novamente com Bale, em cobrança de falta. O Levante pouco fez também nos primeiros 45 minutos.
Na volta do intervalo, o Levante surpreendeu e empatou logo com um minuto de segundo tempo. Após indecisão da defesa, Roger Martí aproveitou a bola sobrada na área e tocou na saída de Courtois. Aos 9', o time da casa virou a partida. Em troca de passes perto da área, Campaña bateu de primeira e estufou a redes do Real.
Aos 27', o Real Madrid deixou tudo igual novamente na partida em jogada brasileira. Casimiro lançou Vinicius Junior na frente e o atacante tocou no contrapé do goleiro para marcar o segundo do time merengue. Aos 33' minutos, Rober Pier colocou o Levante novamente na frente após chute em bola desviada por Alaba.
Já no fim, aos 40 minutos, Vinicius Junior apareceu novamente para deixar tudo igual no placar. O atacante recebeu passe e chutou no ângulo de Aitor Fernandez. O goleiro do Levante ainda foi expulso aos 41 minutos do segundo tempo, após tocar com a mão na bola fora da área. Apesar da pressão nos minutos finais, o Real Madrid não conseguiu o gol da vitória.

