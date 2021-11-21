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Vinícius Júnior brilha, Real Madrid vence e segue na busca pelo título do Campeonato Espanhol

Primeira etapa foi muito movimentada e marcada pelo equilíbrio e três gols. No segundo tempo, Vinícius Júnior marcou gol, fez a diferença e equipe merengue saiu com a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 14:06

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 14:06

Em grande partida de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Granada por 4 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol e segue na luta pelo título da La Liga. A primeira etapa foi muito movimentada e com três gols, enquanto o camisa 20 merengue fez a diferença no início do segundo tempo, marcando gol e provocando a expulsão de um adversário.DOS SONHOSEm um primeiro tempo muito movimentado, o Real Madrid começou com tudo e saiu na frente aos 18 minutos com Asensio recebendo passe pela direita, infiltrando na área e batendo na saída do goleiro. Aos 24, Nacho ampliou após receber cruzamento da esquerda de Kroos e escorar para o gol. No lance seguinte, a equipe merengue saiu em rápido contra-ataque, Benzema acionou o autor do primeiro gol, que finalizou, mas Soro cortou a bola em cima da linha.
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EQUILÍBRIO NAS AÇÕESApós a pressão, o Granada conseguiu equilibrar a partida e aos 34 minutos diminuiu o placar após roubar a bola na defesa do Real Madrid. Luis Suárez foi acionado, bateu de fora da área, contou com desvio na zaga e balançou as redes. No ataque seguinte, a equipe mandante alçou bola na área, Casemiro desviou contra o próprio gol e Courtois fez grande defesa para impedir o empate. No fim do primeiro tempo, Benzema tabelou com Vini Jr e chutou de fora da área para boa defesa de Maximiano.
VINÍCIUS JÚNIOR ESPETACULARNo início da segunda etapa, Benzema infiltrou na defesa do Granada, encontrou Modric, que tocou para Vinícius Júnior escorar para o fundo das redes. Aos 21, o camisa 20 fez linda jogada individual pela esquerda e provocou a expulsão de Monchu após sofrer uma falta dura. No ataque seguinte, o centroavante francês recebeu cruzamento de Mendy, encontrou o brasileiro livre na área, mas a finalização não foi boa e Maximiano fez uma defesa tranquila.
FIM TRANQUILOApós a saída de Vinícius Júnior, Mendy recebeu um passe em profundidade de Casemiro aos 30 minutos e tocou na saída do goleiro para transformar a vitória em goleada. No fim da partida, o Granada foi ao ataque, Molina recebeu um cruzamento da esquerda, cabeceou, mas Courtois fez defesa com apenas uma das mãos.
Crédito: RealMadridconquistouvitóriaimportantecontraoGranada(JORGEGUERRERO/AFP

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