Vinícius Balieiro sofre trauma no joelho e preocupa o Santos

O volante Vinícius Balieiro sofreu um trauma no joelho esquerdo no segundo tempo do empate entre Santos e Botafogo-SP, na noite deste sábado, na Vila Belmiro, na retomada do Paulistão, e preocupa a comissão técnica do Peixe. O jogador foi medicado no vestiário do estádio e será reavaliado neste domingo.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista
Vinícius Balieiro começou a partida deste sábado no banco de reservas, mas entrou no intervalo na vaga de Sandro. O choque aconteceu aos 25 minutos, em um lance dentro da área do Botafogo. O jogador foi atendido no momento, chegou a voltar para o campo, mas foi substituído aos 32 minutos.
O trauma preocupa porque o Santos sofreu com três lesões recentes no ligamento cruzado anterior do joelho. No ano passado, o uruguaio Carlos Sánchez passou por cirurgia no local. No começo deste ano foi a vez do volante Jobson e, nesta semana, o garoto Sandry.Vinícius Balieiro foi titular no primeiro jogo contra o San Lorenzo pela terceira fase da Copa Libertadores justamente na vaga de Sandry. Ele deveria ser titular na partida de volta, terça-feira, em Brasília.