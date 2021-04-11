Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vinícius Balieiro sofre trauma no joelho e preocupa o Santos

Jogador será avaliado neste domingo e pode ser desfalque para o jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores diante do San Lorenzo, terça-feira, em Brasília...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 00:40

11 abr 2021 às 00:40
Crédito: Divulgação Santos FC
O volante Vinícius Balieiro sofreu um trauma no joelho esquerdo no segundo tempo do empate entre Santos e Botafogo-SP, na noite deste sábado, na Vila Belmiro, na retomada do Paulistão, e preocupa a comissão técnica do Peixe. O jogador foi medicado no vestiário do estádio e será reavaliado neste domingo.
Vinícius Balieiro começou a partida deste sábado no banco de reservas, mas entrou no intervalo na vaga de Sandro. O choque aconteceu aos 25 minutos, em um lance dentro da área do Botafogo. O jogador foi atendido no momento, chegou a voltar para o campo, mas foi substituído aos 32 minutos.
O trauma preocupa porque o Santos sofreu com três lesões recentes no ligamento cruzado anterior do joelho. No ano passado, o uruguaio Carlos Sánchez passou por cirurgia no local. No começo deste ano foi a vez do volante Jobson e, nesta semana, o garoto Sandry.Vinícius Balieiro foi titular no primeiro jogo contra o San Lorenzo pela terceira fase da Copa Libertadores justamente na vaga de Sandry. Ele deveria ser titular na partida de volta, terça-feira, em Brasília.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados