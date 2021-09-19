Vini Jr marca, Real vira sobre o Valencia e reassume a liderança do Campeonato Espanhol

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

O Real Madrid venceu o Valencia por 2 a 1, neste domingo, de virada, fora de casa, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Os gols merengues, ambos na reta final do jogo, foram anotados por Vinicius Jr e Benzema, que são os artilheiros da competição, com 5 e 6 bolas na rede, respectivamente. Duro abriu o placar aos 21 da etapa complementar.

Com o resultado, o Real Madrid lidera a competição, com 13 pontos, enquanto o Valencia é o terceiro, com dez Entre eles, aparece o Atlético de Madrid, com 11. O último do G4 é a Real Sociedad, também com dez. O Barcelona é o décimo, com só sete, mas em três jogos.

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