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Vini Jr marca, Real vira sobre o Valencia e reassume a liderança do Campeonato Espanhol

Benzema também anota o seu, Merengues fazem 2 a 1 e deixam o rival Atlético de Madrid em segundo. Barcelona é o décimo, mas com dois jogos a menos...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 18:34

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 18:34

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
O Real Madrid venceu o Valencia por 2 a 1, neste domingo, de virada, fora de casa, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Os gols merengues, ambos na reta final do jogo, foram anotados por Vinicius Jr e Benzema, que são os artilheiros da competição, com 5 e 6 bolas na rede, respectivamente. Duro abriu o placar aos 21 da etapa complementar.
Com o resultado, o Real Madrid lidera a competição, com 13 pontos, enquanto o Valencia é o terceiro, com dez Entre eles, aparece o Atlético de Madrid, com 11. O último do G4 é a Real Sociedad, também com dez. O Barcelona é o décimo, com só sete, mas em três jogos.
Confira a tabela do Campeonato Espanhol
Os dois times voltam a campo agora na próxima quarta-feira, por mais uma rodada da competição. O Real Madrid receberá o Mallorca, às 17h, enquanto o Valencia visitará o Sevilla, às 14h30.

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