Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vini Jr. faz dois gols, Benzema atinge marca histórica e Real Madrid bate o Valencia com facilidade no Espanhol
futebol

Vini Jr. faz dois gols, Benzema atinge marca histórica e Real Madrid bate o Valencia com facilidade no Espanhol

Brasileiro volta ao time merengue após Covid-19, marca duas vezes na etapa final e é eleito o melhor em campo mais uma vez. Benzema atinge a marca de 300 gols pelo Real Madrid...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2022 às 18:56

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 18:56

Hala, Madrid e segue o líder. Neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebeu o Valencia no Santiago Bernabéu e o time de Carlo Ancelotti não tomou conhecimento da equipe dos Morcegos. Com dois gols de Benzema e dois de Vini Jr., os Merengues venceram por 4 a 1. Gonçalo Guedes diminuiu.301 VEZES BENZEMAEm um primeiro tempo de amplo domínio merengue, o Real Madrid só conseguiu abrir o placar aos 43 minutos. Casemiro sofreu pênalti de Alderete e Benzema converteu. Foi o gol de número 300 do francês com a camisa do clube da capital espanhola. Aos 42 do segundo tempo, após cruzamento de Mendy, o camisa 9 fechou a conta.
SHOW DO MALVADONa etapa final, o brasileiro Vini Jr. deu seu show. Voltando ao time após ser desfalque pela Covid-19, o camisa 20 marcou duas vezes. Aos seis minutos, após tabela com Benzema, o ex-Flamengo deslocou do goleiro e marcou o segundo. Nove minutos depois, em rebote de chute de Asensio, ele ampliou.
DESCONTOUMesmo com a desvantagem no placar, o Valencia não desistiu e foi para cima do Real Madrid, obrigando Courtois a fazer boas defesas. Aos 30 minutos, Gonçalo Guedes cobrou pênalti, o goleiro belga fez a defesa, mas o camisa 7 dos Che pegou o rebote para descontar o marcador.
SEQUÊNCIA​Líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid agora volta suas atenções para a Supercopa da Espanha. Na próxima quarta-feira, o time merengue encara o Barcelona nas semifinais do torneio, na Arábia Saudita. O Valencia, por sua vez, entra em campo no dia 16, contra o Atlético Baleares, pela Copa do Rei.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados