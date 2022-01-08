Vini Jr. faz dois gols, Benzema atinge marca histórica e Real Madrid bate o Valencia com facilidade no Espanhol

Hala, Madrid e segue o líder. Neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebeu o Valencia no Santiago Bernabéu e o time de Carlo Ancelotti não tomou conhecimento da equipe dos Morcegos. Com dois gols de Benzema e dois de Vini Jr., os Merengues venceram por 4 a 1. Gonçalo Guedes diminuiu.301 VEZES BENZEMAEm um primeiro tempo de amplo domínio merengue, o Real Madrid só conseguiu abrir o placar aos 43 minutos. Casemiro sofreu pênalti de Alderete e Benzema converteu. Foi o gol de número 300 do francês com a camisa do clube da capital espanhola. Aos 42 do segundo tempo, após cruzamento de Mendy, o camisa 9 fechou a conta.
SHOW DO MALVADONa etapa final, o brasileiro Vini Jr. deu seu show. Voltando ao time após ser desfalque pela Covid-19, o camisa 20 marcou duas vezes. Aos seis minutos, após tabela com Benzema, o ex-Flamengo deslocou do goleiro e marcou o segundo. Nove minutos depois, em rebote de chute de Asensio, ele ampliou.
DESCONTOUMesmo com a desvantagem no placar, o Valencia não desistiu e foi para cima do Real Madrid, obrigando Courtois a fazer boas defesas. Aos 30 minutos, Gonçalo Guedes cobrou pênalti, o goleiro belga fez a defesa, mas o camisa 7 dos Che pegou o rebote para descontar o marcador.
SEQUÊNCIALíder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid agora volta suas atenções para a Supercopa da Espanha. Na próxima quarta-feira, o time merengue encara o Barcelona nas semifinais do torneio, na Arábia Saudita. O Valencia, por sua vez, entra em campo no dia 16, contra o Atlético Baleares, pela Copa do Rei.