Vini Jr. fala sobre gol perdido: 'Por pouco, mas o importante é a vitória'

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Nesta terça-feira, o Real Madrid conseguiu a classificação para as quartas de final da Champions League. O time merengue recebeu a Atalanta para o jogo de volta da oitavas de final e venceu os italianos por 3 a 1. Vini Jr. fez boa partida, e falou após o confronto.

Veja o mata-mata da Champions League- Por pouco, mas o importante é a vitória, tenho que continuar melhorando, mas estou muito feliz com o jogo do nosso time, estamos focados desde o primeiro minuto, claro que vou marcá-lo a seguir - disse Vini Jr após a vitória contra a Atalanta.

Vini Jr também falou sobre o empenho que tem dentro de campo com a equipe, e diz que deve seguir no trabalho.

- Disseram-me que joguei muito bem e sempre que dou tudo pelo Madrid fico feliz, tenho de continuar a trabalhar, porque o que vem da temporada, quartas de final, final da Liga, grandes festas que eu gosto - falou o jogador.