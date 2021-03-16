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futebol

Vini Jr. fala sobre gol perdido: 'Por pouco, mas o importante é a vitória'

Brasileiro do Real Madrid quase marcou contra a Atalanta, pela Champions League, mas equipe espanhola conseguiu a vitória...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 19:59

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 19:59
Crédito: AFP
Nesta terça-feira, o Real Madrid conseguiu a classificação para as quartas de final da Champions League. O time merengue recebeu a Atalanta para o jogo de volta da oitavas de final e venceu os italianos por 3 a 1. Vini Jr. fez boa partida, e falou após o confronto.
Veja o mata-mata da Champions League- Por pouco, mas o importante é a vitória, tenho que continuar melhorando, mas estou muito feliz com o jogo do nosso time, estamos focados desde o primeiro minuto, claro que vou marcá-lo a seguir - disse Vini Jr após a vitória contra a Atalanta.
Vini Jr também falou sobre o empenho que tem dentro de campo com a equipe, e diz que deve seguir no trabalho.
- Disseram-me que joguei muito bem e sempre que dou tudo pelo Madrid fico feliz, tenho de continuar a trabalhar, porque o que vem da temporada, quartas de final, final da Liga, grandes festas que eu gosto - falou o jogador.
Classificado para as quartas de final da Champions League, o Real Madrid espera o sorteio da Uefa, que acontece na próxima sexta-feira, para saber seu adversário.

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