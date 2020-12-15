Vini Jr. e Gabi: especialista alerta sobre mudança de nome de atletas

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Chamou atenção neste último domingo, antes da partida contra o Santos, no Maracanã, a postagem do jogador Gabigol em suas redes sociais: "new name". O antigo "Gabriel B." dava lugar ao nome de "Gabi" na camisa, apelido que ele é chamado por amigos e companheiros de Flamengo.

+ Gabi empata com Pedro na artilharia do Flamengo na temporada; veja a listaDe acordo com pessoas próximas ao atacante rubro-negro, a mudança não seguiu nenhuma recomendação mais técnica ou profissional de agências de publicidade ou assessoria, ao contrário do que aconteceu há alguns meses com Vinícius Jr.

Na ocasião, o camisa 20 do Real Madrid passou a estampar o nome de Vini Jr., seguindo uma recomendação da empresa que cuida da carreira do jogador - foi pensando de forma estratégica e comercial, diferente de Gabigol, ou Gabi, que simplesmente quis mudar por livre e espontânea vontade.

Marcelo Palaia, professor de marketing esportivo pela ESPM e especialista na área, entende que essas alterações são mais prejudiciais do que benéficas aos atletas.

- O nome de um atleta, assim como de músico, artista, celebridades, são verdadeiras marcas que eles passam a ter durante a carreira. O cuidado com essa marca, com o nome, tem que existir constantemente.

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No caso de Vini Jr., a mudança seguiu uma linha de estudo de que era difícil pronunciar o nome Vinícius entre os catalães, em outros países europeus e até mesmo asiáticos, como China e Japão, mercados em que o estafe do atacante já pensa a longo prazo. Por isso, a alteração para um nome mais curto: Vini.

- Existe toda uma relação afetiva, que vem desde as categorias de base ou quando esses atletas passam a criar uma identificação com seus clubes de origem. No caso do Vini, foi algo pensado e estudado, mas o atleta não pode simplesmente mudar o nome porque achou que é mais bonito ou mais feio. Ele começou assim e fica difícil depois mudar - aponta Palaia.

Do mesmo jeito que muda o penteado a cada partida, pode ser que Gabi volte a querer ser chamado de Gabigol no futuro, mas o zelo com aquilo que chama de 'marca' precisa ser encarado com importância.