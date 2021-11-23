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Vini Jr. afirma: 'Escolhi bem entre Real Madrid e Barcelona'

Quando ainda era da base do Flamengo, Vinícius Júnior teve a oportunidade de escolher entre os dois gigantes da Espanha, mas quer seguir os passos de Cristiano Ronaldo...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 09:17

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 09:17

O atacante Vinícius Júnior afirmou que tomou uma boa decisão quando optou por vestir a camisa do Real Madrid ao invés da do Barcelona. Em entrevista ao "El Larguero", o camisa 20 afirmou que pretende seguir os passos de Cristiano Ronaldo e fazer história com o clube merengue.- Os dois clubes me procuraram e eu decidi pelo Real Madrid pelo projeto e pelo que fizeram por mim. O clube sempre me encantou, assim como Cristiano Ronaldo e outros jogadores. Escolhi bem e quero seguir aqui por muito tempo.
> Veja a tabela da Champions League
Embora tenha contrato até 2024, a imprensa espanhola afirma que o Real Madrid tem a intenção de renovar o contrato do jovem de 20 anos. E o desejo é recíproco.
- Tenho a sorte de ter mais três anos aqui e quero muito mais. Quero fazer uma grande carreira, como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e Marcelo. Esse é o melhor clube do mundo.
Vinícius Júnior se prepara para encarar o Sheriff, da Moldávia, nesta quarta-feira pela Champions League. Em caso de vitória, o Real Madrid irá conquistar a classificação às oitavas de final e o brasileiro pode seguir sonhando com a conquista do título continental.
Crédito: ViníciusJúniorpretendeseguirporanosnoRealMadrid(JoseMiguelFERNANDEZ/AFP

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