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Vínculo não será renovado e equatoriano deixará o Palmeiras

Emprestado pelo SC Orense, do Equador, o jovem tem vínculo com o Verdão até julho e não será comprado em definitivo pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 11:30

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 11:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Emprestado desde julho de 2020 pelo Orense, do Equador, Erick Pluas não ficará no Palmeiras, segundo o apurado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA. Com vínculo válido até julho, o jogador não será comprado em definitivo pelo Verdão e nem terá o empréstimo renovado.Segundo volante de imposição física, velocidade e bom passe, o destro Pluas participou de 17 partidas com a camisa do Verdão, tendo uma assistência anotada. Com 14 partidas em 2020, foi o segundo estrangeiro com mais jogos pela base do Palmeiras na última temporada, perdendo apenas para o brasileiro naturalizado paraguaio Aníbal.Grande promessa do futebol equatoriano, o jovem de 19 anos chamou atenção da diretoria alviverde após ser um dos destaques da seleção do Equador no Mundial Sub-17, realizado em 2019 no Brasil. Antes do Mundial, havia representado o país no Sul-Americano Sub-17 da Argentina, em 2017.
Presente na lista de 50 nomes inscritos pelo Palmeiras na Libertadores de 2021, Pluas era opção para Abel Ferreira na competição continental. Listado com a camisa 9, o jovem já participou de alguns treinamentos na Academia de Futebol como parte do grupo de apoio ao elenco profissional.

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