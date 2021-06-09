Vínculo não será renovado e equatoriano deixará o Palmeiras

Emprestado desde julho de 2020 pelo Orense, do Equador, Erick Pluas não ficará no Palmeiras, segundo o apurado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA. Com vínculo válido até julho, o jogador não será comprado em definitivo pelo Verdão e nem terá o empréstimo renovado.Segundo volante de imposição física, velocidade e bom passe, o destro Pluas participou de 17 partidas com a camisa do Verdão, tendo uma assistência anotada. Com 14 partidas em 2020, foi o segundo estrangeiro com mais jogos pela base do Palmeiras na última temporada, perdendo apenas para o brasileiro naturalizado paraguaio Aníbal.Grande promessa do futebol equatoriano, o jovem de 19 anos chamou atenção da diretoria alviverde após ser um dos destaques da seleção do Equador no Mundial Sub-17, realizado em 2019 no Brasil. Antes do Mundial, havia representado o país no Sul-Americano Sub-17 da Argentina, em 2017.