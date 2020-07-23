Viña segue em observação em hospital após concussão em Dérbi

Crédito: O lateral-esquerdo Viña sofreu uma concussão e foi substituído no Dérbi da última quarta-feira (Agência Palmeiras

Matías Viña segue em observação no hospital. O lateral-esquerdo sofreu uma concussão na derrota do Palmeiras para o Corinthians, na última quarta-feira, precisando ser substituído com 21 minutos de partida, e cumpre protocolo para que seja detectada qualquer consequência no caso.

O uruguaio se machucou depois de choque de cabeça com Patrick de Paula, volante do Verdão. Ocorreu um corte na cabeça do camisa 17, que precisou levar sete pontos no local. O jogador continuou no banco de reservas ao longo do clássico, mas foi ao hospital para passar por exames de imagem, sendo mantido em observação desde então. Deve sair nesta noite.É o terceiro problema físico de Viña em sete partidas no Palmeiras. Anunciado no final de janeiro, o lateral estreou em fevereiro e precisou deixar o campo, primeiro, por um trauma no pé, e, depois, com dores na panturrilha. Agora, ocorreu a concussão.

A expectativa é de que o uruguaio tenha condições de enfrentar o Água Santa, no domingo, no Allianz Parque, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Se for vetado, deve ser substituído por Diogo Barbosa, que já entrou no seu lugar no Dérbi. Victor Luis, que também era opção no setor, foi emprestado ao Botafogo até fevereiro, e o outro lateral-esquerdo do elenco é Lucas Esteves, promovido da base e que ainda não jogou em 2020.