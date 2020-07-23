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Viña segue em observação em hospital após concussão em Dérbi

Choque de cabeça com Patrick de Paula, colega do Palmeiras, causou corte na cabeça do lateral-esquerdo uruguaio, substituído aos 21 minutos da derrota para o Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 19:16

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 19:16

Crédito: O lateral-esquerdo Viña sofreu uma concussão e foi substituído no Dérbi da última quarta-feira (Agência Palmeiras
Matías Viña segue em observação no hospital. O lateral-esquerdo sofreu uma concussão na derrota do Palmeiras para o Corinthians, na última quarta-feira, precisando ser substituído com 21 minutos de partida, e cumpre protocolo para que seja detectada qualquer consequência no caso.
O uruguaio se machucou depois de choque de cabeça com Patrick de Paula, volante do Verdão. Ocorreu um corte na cabeça do camisa 17, que precisou levar sete pontos no local. O jogador continuou no banco de reservas ao longo do clássico, mas foi ao hospital para passar por exames de imagem, sendo mantido em observação desde então. Deve sair nesta noite.É o terceiro problema físico de Viña em sete partidas no Palmeiras. Anunciado no final de janeiro, o lateral estreou em fevereiro e precisou deixar o campo, primeiro, por um trauma no pé, e, depois, com dores na panturrilha. Agora, ocorreu a concussão.
A expectativa é de que o uruguaio tenha condições de enfrentar o Água Santa, no domingo, no Allianz Parque, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Se for vetado, deve ser substituído por Diogo Barbosa, que já entrou no seu lugar no Dérbi. Victor Luis, que também era opção no setor, foi emprestado ao Botafogo até fevereiro, e o outro lateral-esquerdo do elenco é Lucas Esteves, promovido da base e que ainda não jogou em 2020.
Contra o Corinthians, o Palmeiras já entrou em campo classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, pois o Novorizontino perdeu da Ponte Preta e não poderá mais alcançá-lo no Grupo B. Porém, o time está em segundo lugar e, para ser líder, no domingo, às 16h, pela última rodada da primeira fase, recebe o Água Santa, no Allianz Parque, precisando vencer e torcendo para o Santo André tropeçar contra o Ituano, no Canindé

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