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Viña é diagnosticado com Covid-19 e Palmeiras chega a seis desfalques devido ao vírus

Líder de assistências do Verdão no ano, uruguaio cumprirá isolamento nos próximos dias
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LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 13:48

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 13:48

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras acumulou mais um importante desfalque neste domingo (15), após o departamento médico da Seleção do Uruguai diagnosticar que Matías Viña também está com o coronavírus. O lateral-esquerdo será desconvocado e desfalca a Celeste no duelo diante do Brasil, na próxima terça-feira (17).
Este é o sexto desfalque do elenco alviverde por causa do novo coronavírus. O camisa 17 junta-se a Luan, Gabriel Menino, Rony, Danilo e Gabriel Silva, que já estão isolados, cumprindo quarentena. Gustavo Scarpa deve seguir na lateral esquerda do Verdão pelo menos nos próximos três compromissos da equipe, diante de Ceará, Goiás e Delfín.
Com sete passes para gol, o uruguaio, dono da posição, é o líder de assistências do Palmeiras no ano e será mais um importante desfalque para Abel Ferreira. Matías Viña deve cumprir quarentena em seu país e só retornará ao Brasil assim que estiver curado.

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