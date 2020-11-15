Viña é diagnosticado com Covid-19 e Palmeiras chega a seis desfalques devido ao vírus

O Palmeiras acumulou mais um importante desfalque neste domingo (15), após o departamento médico da Seleção do Uruguai diagnosticar que Matías Viña também está com o coronavírus. O lateral-esquerdo será desconvocado e desfalca a Celeste no duelo diante do Brasil, na próxima terça-feira (17).
Este é o sexto desfalque do elenco alviverde por causa do novo coronavírus. O camisa 17 junta-se a Luan, Gabriel Menino, Rony, Danilo e Gabriel Silva, que já estão isolados, cumprindo quarentena. Gustavo Scarpa deve seguir na lateral esquerda do Verdão pelo menos nos próximos três compromissos da equipe, diante de Ceará, Goiás e Delfín.
Com sete passes para gol, o uruguaio, dono da posição, é o líder de assistências do Palmeiras no ano e será mais um importante desfalque para Abel Ferreira. Matías Viña deve cumprir quarentena em seu país e só retornará ao Brasil assim que estiver curado.