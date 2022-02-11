  • Villarreal x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol
Villarreal x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Com vantagem de seis pontos na liderança, clube merengue viaja para encarar adversário complicado, mas conta com o retorno de Vinícius Júnior para encarar o Villarreal...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 14:20

O Real Madrid viaja para enfrentar o Villarreal neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clube merengue lidera a La Liga, sonha com o título, vem de vitória importante sobre o Granada e deve contar com o retorno de Vinícius Júnior diante do Submarino Amarelo.VINÍCIUS JÚNIOR DE VOLTA- Eu o dei um dia a mais de descanso e foi bom, porque o mês de janeiro foi muito intenso para ele. O vejo bem, motivado e acredito que veremos o Vinícius que víamos há pouco tempo - comentou Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.
> Veja a tabela da La Liga
VILLARREAL EMBALADOPor outro lado, o Villarreal vive um bom momento no Campeonato Espanhol após duas vitórias seguidas, ocupa a 6ª posição na La Liga e sonha em entrar no G-3. O clube de Unai Emery tem um ponto a menos do que o Atlético de Madrid e três a menos do que o Barcelona.
FICHA TÉCNICA:Villarreal x Real Madrid
Data e horário: 12/2/2022, às 12h15 (de Brasília)Local: El Madrigal, em Villarreal (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:VILLARREAL (Técnico: Unai Emery)Rulli; Foyth, Albiol, Torres e Pedraza; Parejo, Trigueros e Capoue; Chukwueze, Danjuma e Moreno
Desfalques: Francis Coquelin e Ruben Pena (machucados)
REAL MADRID (Técnico: Carlos Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militão, Nacho e Alaba; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Isco e Vinícius Júnior
Desfalques: Karim Benzema e Ferland Mendy (machucados)
Crédito: Real Madrid vem de vitória importante no Campeonato Espanhol (Foto: OSCAR DEL POZO/AFP

Recomendado para você

Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor

