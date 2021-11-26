Villarreal x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Neste sábado, o Villarreal enfrenta o Barcelona em partida válida pela 15ª rodada da La Liga. A equipe da casa se encontra na parte de baixo da tabela e busca uma vitória para se aproximar do grupo de classificação às competições europeias. Enquanto os culés precisam de um triunfo para avançar na tabela e voltar a sonhar com as primeiras colocações. O confronto, no El Madrigal, está marcado para às 17h.> Veja a classificação da La Liga
VILLARREALA equipe comandada por Unai Emery chega após perder por 2 a 0 para o Manchester United na Champions League. Atualmente na 12ª colocação, o Villarreal joga por um triunfo em casa para poder subir de posição e ficar próximo do grupo de classificação às competições europeias.
> Conheça Ralf Rangnick, que deve assumir o cargo de treinador do Manchester United
BARCELONAEm seu último compromisso, o Barcelona ficou no empate sem gols com o Benfica pela Champions League, dificultando a situação do clube na competição. Agora, a equipe joga a La Liga e vai em busca da segunda vitória do novo técnico Xavi na competição. O primeiro triunfo veio na partida contra o Espanyol por 1 a 0.FICHA TÉCNICA
Data e horário: 27/11/2021, às 17hLocal: El Madrigal, em Madrid (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VILLARREAL (Técnico: Unai Emery)Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Capoue; Pino, Dia, Danjuma.
Desfalques: Gerard Moreno
BARCELONA (Técnico: Xavi Hernández)Ter Stegen; Mingueza, Pique, Garcia, Alba; Nico, Busquets, De Jong; Dembele, Memphis, Gavi.
Desfalques: Ansu Fati, Braithwaite, Pedri, Kun Agüero e Sergi Roberto.